TRAMP NAJAVLJUJE OŠTAR NASTUP U UN: "Iran ne sme da dođe do nuklearnog oružja"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp planira da tokom svog predstojećeg obraćanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (GS UN) ukaže da je neophodno sprečiti Iran u pokušajima da se nuklearno naoruža, najavio je danas ambasador SAD u UN Majk Volc.
Tramp će, takođe, govoriti o naporima američke administracije u Gazi, uključujući mirovni plan od 20 tačaka, rekao je Volc novinarima, prenosi Foks njuz.
Trampova poseta Ujedinjenim nacijama uključiće i sastanak sa liderima šest zemalja Persijskog zaliva, dok Vašington razmatra svoje naredne korake u ratu sa Iranom, dodao je.
Volc je rekao i da je Tramp, takođe, planirao da održi sastanke sa britanskim premijerom Endijem Bernamom i japanskom premijerkom Sanae Takaiči.
Tramp će se, kako je predviđeno, obratiti Generalnoj skupštini naredne nedelje, kada će se u Njujorku okupiti svetski lideri.
(Tanjug)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
IRAN ČEKA TRAMPOV ODGOVOR: Teheran postavio tri ključna uslova za kraj rata
19. 09. 2026. u 18:09
TRAMP PONOVO HUŠKA NA RAT: Uskoro ću odlučiti da li da uništim režim u Iranu ili ne
17. 09. 2026. u 20:14
OVAKVU IZJAVU TRAMPA NIKO NIJE OČEKIVAO: Američkom lideru dosadili ratovanje i oružje?
17. 09. 2026. u 07:45
TRAMP NA METI KRITIKA: Nove tenzije u Kongresu
16. 09. 2026. u 10:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)