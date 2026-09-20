Svet

TRAMP NAJAVLJUJE OŠTAR NASTUP U UN: "Iran ne sme da dođe do nuklearnog oružja"

D.D.

20. 09. 2026. u 18:01

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp planira da tokom svog predstojećeg obraćanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (GS UN) ukaže da je neophodno sprečiti Iran u pokušajima da se nuklearno naoruža, najavio je danas ambasador SAD u UN Majk Volc.

ТРАМП НАЈАВЉУЈЕ ОШТАР НАСТУП У УН: Иран не сме да дође до нуклеарног оружја

Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Tramp će, takođe, govoriti o naporima američke administracije u Gazi, uključujući mirovni plan od 20 tačaka, rekao je Volc novinarima, prenosi Foks njuz.

Trampova poseta Ujedinjenim nacijama uključiće i sastanak sa liderima šest zemalja Persijskog zaliva, dok Vašington razmatra svoje naredne korake u ratu sa Iranom, dodao je.

Volc je rekao i da je Tramp, takođe, planirao da održi sastanke sa britanskim premijerom Endijem Bernamom i japanskom premijerkom Sanae Takaiči.

Tramp će se, kako je predviđeno, obratiti Generalnoj skupštini naredne nedelje, kada će se u Njujorku okupiti svetski lideri.

(Tanjug)

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