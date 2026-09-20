ISKORISTILI ŠUMU KAO KAMUFLAŽU, ALI RUSKOM DRONU TO NE PROMIČE: Brutalno uništenje ukrajinskih trupa kod Slavjanska (VIDEO)
RUSKI operateri dronova uništili su grupu ukrajinskih boraca na slavjanskom pravcu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
- Kao rezultat izviđačkih aktivnosti na slavljanskom pravcu, u gustoj žbunastoj vegetaciji otkrivena je raspršena grupa ukrajinskih boraca“, naveli su u ministarstvu. Zadatak da pogode protivnika dobili su pripadnici brigade bespilotnih sistema „Smerš“, prenose RIA Novosti.
- Operateri udarnih BPL-a, u tesnoj saradnji sa posadama izviđačkih dronova, precizno su pogodili sve pripadnike protivnika. Snimci objektivne kontrole, dobijeni u realnom vremenu, potvrdili su likvidaciju cele grupe pešadije Oružanih snaga Ukrajine - naglasili su u ministarstvu.
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