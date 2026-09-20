TRAMP MENJA ISTORIJU VAŠINGTONA: Monumentalna kapija dobija potpuno novu namenu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp saopštio je danas da je odobrio izmenu plana za izgradnju monumentalne Trijumfalne kapije u Vašingtonu, koji bi, kako je naveo, trebalo da bude pretvoren u vojni kompleks.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Tramp je naveo da će objekat, planiran u blizini Arlingtonskog memorijalnog mosta, služiti za smeštaj i skladištenje velikog broja dronova, kao i za raspoređivanje snajperista na krovu i prostoru oko objekta.

- Na snažan zahtev Vojske Sjedinjenih Država i zbog nacionalne bezbednosti, pristao sam da pretvorim veličanstveni Slavoluk, planiran još od vremena Građanskog rata pre mnogo godina, na kružnom toku koji se graniči sa Arlingtonskim memorijalnim mostom, u vrhunski vojni kompleks/Trijumfalnu kapiju za smeštaj, skladištenje i brzu mogućnost korišćenja velikog broja dronova, plus snajpera, kako na krovu tako i na trgu - naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je dodao da bi se u kompleksu čuvale i veće količine municije za snajpersko naoružanje. Tramp je naveo da "nigde u svetu neće postojati objekat poput ovog" i dodao da je Vašington, među 59 vodećih svetskih gradova i prestonica, jedini koji nema trijumfalnu kapiju.

(Tanjug)

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