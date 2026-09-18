EXPO 2027

EKSPO 2027 STIŽE MEĐU GRAĐANE: Otvorena prva pop-up prodavnica u Knez Mihailovoj

V.N.

18. 09. 2026. u 13:15

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DANAS je u Knez Mihailovoj ulici otvorena prva prva pop-up Ekspo prodavnica, a u naredne dve nedelje Ekspo proizvodi stižu na ukupno sedam prodajnih lokacija i pet vending mašina u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

ЕКСПО 2027 СТИЖЕ МЕЂУ ГРАЂАНЕ: Отворена прва поп-уп продавница у Кнез Михаиловој

Foto: Printskrin

Pripremljeno je više od 200 različitih proizvoda i suvenira, među kojima su kolekcije sa maskotama Ekspa, Rastkom i Milicom, zatim proizvodi inspirisani temom „Igraj za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, ali i posebni artikli nastali u saradnji sa Etnografskim i Narodnim muzejom.

Cilj je da kroz proizvode koji će biti u ponudi domaća publika bolje upozna Ekspo, ali i da, kada stignu gosti iz celog sveta, među uspomenama koje će poneti bude i nešto što govori o Srbiji, njenoj kulturi, umetnosti i nasleđu.

Zvanične prodavnice i kolekcije su godinama deo Ekspo iskustva. U Dubaiju su posetioci mogli da biraju među velikim brojem zvaničnih suvenira i proizvoda sa maskotama Latifom i Rašidom, dok je u Osaki Mjaku-Mjaku postao jedan od najprepoznatljivijih simbola izložbe i centralni motiv brojnih kolekcija u zvaničnim Ekspo prodavnicama. To je deo tradicije međunarodnih izložbi, jer upravo takvi predmeti često postaju uspomene koje ostaju dugo nakon što se kapije Ekspa zatvore.

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