ČEKAJU SE REZULTATI OBDUKCIJE GENERALOVOG TELA: "Videćemo ko je šta primenjivao, ta pitanja moraju biti otvorena"

Očekuju se rezultati obdukcije tela generala Ratka Mladića obavljene na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, nakon čega će biti analizirana dokumentacija i ispitane mogućnosti postupanja Mehanizma, izjavio je ministar pravde Srbije u tehničkom mandatu, Nenad Vujić.

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On je ukazao da se zatvor i bolnica nalaze na teritoriji Holandije, ali da se primenjuju i propisi UN.

- Videćemo ko je šta primenjivao. Ta pitanja moraju biti otvorena - rekao je Vujić, prenosi Srna.

Podsetio je da će u decembru biti održana redovna sednica Saveta bezbednosti, kojoj će prisustvovati u svojstvu predsednika Saveta za saradnju sa Mehanizmom, te izneti zapažanja i postaviti određena pitanja.

Odgovarajući na pitanje novinara u Banjaluci da prokomentariše izjave ministra spoljnih poslova u Savetu ministara Elmedina Konakovića u vezi sa generalom Mladićem i odnosu prema diplomatama iz Srbije, Vujić je naglasio da se Srbija nije mešala u sudske postupke, već je ukazivala na potrebu poštovanja osnovnih ljudskih prava i dostojanstva.

- Institucije Srbije nijednog trenutka nisu tražile ukidanje presude generalu Ratku Mladiću, niti su je negirale, već su insistirale na poštovanju njegovog ljudskog dostojanstva i želje porodice. Smrću lica kazna prestaje, ali ljudsko dostojanstvo i poštovanje ljudskog dostojanstva ne prestaju - poručio je Vujić.

General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu, a sahranjen 7. septembra u Beogradu.

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