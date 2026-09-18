Politika

"SRAMOTO LJUDSKA" Piper: Prvi sa blokaderske liste Srdanović kaže da je zanimljivo gledati porodice palijativnih pacijenata (VIDEO)

В.Н.

18. 09. 2026. u 13:15

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NOVINAR Uroš Piper oštro je reagovao na izjave vođe blokaderske liste Ilije Srdanovića, optuživši ga za potpuni izostanak empatije prema najtežim pacijentima i njihovim najbližima.

СРАМОТО ЉУДСКА Пипер: Први са блокадерске листе Срдановић каже да је занимљиво гледати породице палијативних пацијената (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Prvi sa blokaderske liste Srdanović kaže da je zanimljivo gledati porodice palijativnih pacijenata! Njemu je to zanimljivo!! Sramoto ljudska!!! Ovde se kao kliberi što je država omogućila palijativnu negu 15 dana, a sam kao doktor zna da je u Britaniji 10 a u SAD 5 dana takva nega. I još vređa porodice za koje kaže da su pristale ka farsu što je država obezbedila poslednje dve nedelje života palijativnu negu! Dok su, iz Demokratske stranke, koja ga podržava vladali, nije nilo nijedne bolnice koja pruža palijativnu negu u Srbiji - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks.

Foto: Printscreen

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