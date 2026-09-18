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SRUŠIO SE AVION KOD VINKOVACA: Sve hitne službe su upućene na teren

V.N.

18. 09. 2026. u 10:41

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MANjI avion s jednom osobom srušio se iza 10 sati u Rokovcima, kraj Vinkovaca.

СРУШИО СЕ АВИОН КОД ВИНКОВАЦА: Све хитне службе су упућене на терен

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Kako nezvanično saznaje portal 24sata.hr, pilot je povređen, a avion je završio u kukuruzištu kraj piste.

Sve hitne službe su upućene na teren.

(Telegraf)

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