Politika

LAŽOMER: Ne možete oprati sopstveni trag

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18. 09. 2026. u 13:26

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“NOVOSADSKI zborovi”, koji su najekstremniji deo blokadersko-studentskog pokreta, optužili su vlast za prljanje i uništavanje Novog Sada.

ЛАЖОМЕР: Не можете опрати сопствени траг

Jutjub printskrin

Teško je zamisliti licemerniju optužbu, jer su upravo oni od grada koji je nosi titulu Evropske prestonice kulture pokušavali, i danas pokušavaju, da naprave simbol haosa, blokada, ruševine, paljevine i bezvlašća.

Jedna objava ne može iz sećanja Novosađana izbrisati dve godine blokada, nasilja, mržnje, vandalizma i pritisaka koje su sprovodili na ulicama sopstvenog grada. Novi Sad pamti ko ga je zaista prljao, delio i pokušavao da mu oduzme normalan život.

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