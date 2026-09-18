Svetski prvak je baš jak: De La Fuente objavio spisak Španije za Ligu nacija!
ŠPANIJE posle osvajanja Svetskog prvenstva, kreće u pohod na Ligu nacija. Selektor Luis de la Fuente objavio je spisak igrača za start tog takmičenja.
Iskusni stručnjak je u tim uvrstio štopera Real Madrida Dina Hujsena koji nije nastupao na Mundijalu.
Ipak, najveće iznanđenje je napadač Espanjola Roberto Ferndnez koji je sjajno otvorio sezonu. On u La Ligi na šest utakmica postigao isto toliko golova.
Spisak Španije:
Golmani: Unaj Simon (Bilbao), David Raja (Arsenal), Đozep Martinez (Inter);
Defanzivci: Pedro Poro (Totenhem), Erik Garsija (Barselona), Mark Pubilj (Atletiko Madrid), Pau Kubarsi (Barselona), Din Hujsen (Real Madrid), Ajmerik Laport (Bilbao), Mark Kukurelja (Real Madrid), Aleks Grimaldo (Atletiko Madrid);
Vezni igrači: Rodri (Barselona), Pedri (Barselona), Fabijan Ruiz (PSŽ), Mikel Merino (Arsenal), Martin Zubimendi (Arsenal), Dani Olmo (Barselona), Fermin Lopez (Barselona);
Napadači: Lamin Jamal (Barselona), Feran Tores (PSŽ), Niko Vilijams (Bilbao), Viktor Munjoz (Liverpul), Aleks Baena (Atletiko Madrid), Mikel Ojarzabal (Sosijedad), Jeremi Pino (Kristal Palas), Roberto Fernandez (Espanjol).
Španija u Ligi nacija 26. septembra gostuje Engleskoj. Tri dana kasnije dočekuje Hrvatsku. Potom 3. oktobra dočekuje Češku, a onda 6. oktobra ide na noge "vaternim".
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