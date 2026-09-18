Dao gol Zvezdi pa poručio: Pomešane emocije, zaslužili smo da uzmemo bodove

FK Železničar Pančevo pružio je snažan otpor Crvenoj zvezdi u 5. kolu Superlige Srbije. Jedini pogodak za Železničar postigao je štoper Mirko Milikić, koji je sjajnim skokom i preciznim udarcem zatresao mrežu gostiju. Ipak, uprkos dobroj igri i brojnim prilikama, rezultat je izostao.

FOTO: FK Železničar

Posle utakmice Milikić je govorio o utiscima sa susreta, detaljima koji su odlučili utakmicu, svom prvom pogotku u sezoni, ali i velikom potencijalu mlade ekipe Železničara.

Kako ocenjuješ utakmicu protiv Crvene zvezde?

– Izostao je rezultat, ali mislim da smo se pokazali u veoma dobrom svetlu, da smo ostavili dobar utisak i da je malo nedostajalo da uzmemo bodove.

Šef stručnog štaba Radomir Koković rekao je da ste oba gola primili posle prekida. Kako si video situacije kod primljenih pogodaka, posebno drugi gol na koji je bilo teško reagovati?

– Prvi gol smo primili kroz nesrećan splet okolnosti, lopta se odbijala posle prekida. Drugi je stvarno bio majstorija, igrač Zvezde je pogodio u rašlje. Ipak, tome je prethodila neka situacija, poput određene konfuzije ili odbijene lopte. Ono što treba da unapredimo u našoj igri jeste da se bolje snalazimo u takvim situacijama i da ranije raščistimo loptu.

Kao dete prošao si mlađe kategorije Crvene zvezde, a sada si postigao gol upravo protiv svog nekadašnjeg kluba. Kakav je osećaj?

– Emocije su pomešane, posebno zato što sam dete Zvezde i što sam tamo igrao dugi niz godina. Ipak, profesionalac sam i nastupam za Železničar iz Pančeva. Bilo mi je drago što sam postigao gol, ali su emocije istovremeno bile malo pomešane jer je to bilo baš protiv Zvezde.

Od 20. do 80. minuta Železničar je bio veoma konkretan, stvarao prilike i posebno u drugom poluvremenu ozbiljno pretio. Kolika je žal zbog toga što još neka lopta nije završila u mreži?

– Velika je žal. Mislim da smo u nekim trenucima imali inicijativu i pokazali da smo tada bili bolji protivnik na terenu, ali nam je nedostajala realizacija u završnici. Možda nam je falila i određena lucidnost, koju su oni imali, kao i faktor sreće u završnici.

Mnogi su ovu utakmicu upoređivali sa susretom protiv Brage – Železničar je bio hrabar, napadao i stvarao prilike. Šta konstantno nedostaje u završnici?

– Možda fali neki začin na kraju, poput završnog pasa. Nadam se da će nam se to vratiti u narednim utakmicama i da ćemo nastaviti da igramo ovako dobro.

Železničar je jedna od najmlađih ekipa u ligi. Koliko tebe kao relativno mladog igrača raduju ovakve utakmice i činjenica da ste pokazali da možete da se suprotstavite Zvezdi, ali i drugim ekipama u ligi?

– Tako je, jedna smo od mlađih ekipa u ligi i naravno da mi to imponuje. Možda sam ja među starijima i drago mi je što sam okružen mlađim momcima koji žele da napreduju i da slušaju, koji imaju veliki potencijal i svakog dana uče. Mislim da je lep put pred nama.

Kod pogotka se videla uigrana akcija, a zatim i tvoj sjajan skok. Kako je sve izgledalo?

– Trener Dragan Žarković je zadužen za specijale kod prekida. Imali smo dogovorenu i uigranu akciju i ispostavilo se da je lopta došla do mene. Lepo sam skočio i postigao pogodak.

Kako je bilo voditi duele sa kvalitetnim i skupljim ofanzivcima Crvene zvezde, posebno sa Diengom?

– Meni je uvek izazovno kada igram protiv skupljih i boljih igrača. Želim da dokažem da mogu da budem na tom nivou i da mogu da ih čuvam. Bilo je zanimljivo, a sami možete proceniti u kom pravcu su išli ti dueli – ne samo mene, već i ostalih saigrača. Mislim da smo dobro izlazili na kraj sa njima.

Na tribinama je večeras bila atmosfera za pamćenje. Koliko ovakve utakmice i ovakva slika sa tribina nedostaju Superligi?

– Slažem se da fali. Mislim da bi ovakve utakmice podigle nivo naše lige i nadam se da će ih biti što više u budućnosti, posebno kada se bude skratila liga i kada bude bilo manje timova.

Šta vam je šef Radomir Koković rekao posle utakmice? Ipak, ovo su kvalitetne utakmice koje ovog puta nisu naplaćene rezultatom i bodovima.

– Nisam bio u svlačionici, malo duže sam ostao na terenu. Nema šta, sutra okrećemo novi list. Imaćemo sastanak, pa će šef reći šta misli, šta smo mogli bolje i šta treba dalje da napravimo.

Nije često da štoperi postižu golove. Koliko ovaj pogodak utiče na tvoje samopouzdanje u nastavku sezone?

– Pozitivno utiče na moje samopouzdanje. Prošle godine nisam postigao nijedan gol i to mi je falilo. Tražio sam se i u poslednje vreme sam ostajao duže posle treninga, vežbao centaršuteve, napadao loptu i pokušavao da postignem gol. Mislim da mi se to vežbanje isplatilo i nadam se da ću nastaviti u tom ritmu.