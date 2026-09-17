SNAŽNO DEJSTVO RUSKE ODBRANE: Oboreno više od 600 ukrajinskih dronova
DEŽURNE snage PVO su tokom protekle noći presrele i uništile 641 ukrajinsku bespilotnu letelicu iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Naime, dronovi su oboreni iznad Astrahanske, Belgorodske, Brjanske, Vladimirske, Voronješke, Kaluške, Kostromske, Kurske, Lipecke, Nižnjegorodske, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske, Tambovske, Tverske, Tulske i Jaroslavljske oblasti, Krasnodarskog kraja, Moskovskog regiona i Republike Krim, kao i iznad voda Azovskog, Kaspijskog i Crnog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
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