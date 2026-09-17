SNAŽNO DEJSTVO RUSKE ODBRANE: Oboreno više od 600 ukrajinskih dronova

DEŽURNE snage PVO su tokom protekle noći presrele i uništile 641 ukrajinsku bespilotnu letelicu iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Naime, dronovi su oboreni iznad Astrahanske, Belgorodske, Brjanske, Vladimirske, Voronješke, Kaluške, Kostromske, Kurske, Lipecke, Nižnjegorodske, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske, Tambovske, Tverske, Tulske i Jaroslavljske oblasti, Krasnodarskog kraja, Moskovskog regiona i Republike Krim, kao i iznad voda Azovskog, Kaspijskog i Crnog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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