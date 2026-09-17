SMEŠNO! Tramp zapretio Evropskoj uniji (VIDEO)
PREDSEDNIK Sjedinjenih američkih država, Donald Tramp, zapretio je carinama Evropskoj uniji ako bude procenio da je potez približavanja Kanade Briselu usmeren protiv njegove zemlje.
Američki predsednik, Donald Tramp, zapretio je Evropskoj uniji visokim carinama, ako proceni da bi približavanje Kanade Uniji predstavljalo neprijateljski potez prema Sjedinjenim Državama, prenosi Politiko.
Tramp je u novinarima rekao da bi mogao da posegne "vrlo ozbiljnim carinama" ako Kanada postane toliko integrisana u Evropsku uniju da Vašington taj potez protumači kao usmeren protiv američkih interesa.
On je reagovao na predlog predsednice Evropske komisije, Ursule fon der Lejen, koja je ranije tokom dana iznela ideju da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije.
Pominjalo se da tu ideju zastupa i premijer, Mark Karni.
Tramp je mogućnost takvog aranžmana nazvao "smešnom".
(RT Balkan)
BONUS VIDEO: Ministarka Begović sa glavnom naučnom savetnicom premijera Kanade dr Monom Nemer
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