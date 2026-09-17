BRANKO LAZIĆ OTVORIO DUŠU O PARTIZANU: Udarci Saše Pavlovića, Bogdanova poruka i istina o Duletu Vujoševiću!

Priznao je Lazić da je od Bogdana dobio poruku posle penzije

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Dugogodišnji kapiten, defanzivni simbol i najodlikovaniji košarkaš u istoriji Crvene zvezde, Branko Lazić, tek što je okačio patike o klin, otvorio je dušu u podkastu „Sportkast sa Stevom“. Lazić se u opširnom i iskrenom razgovoru detaljno dotakao najvećeg rivala — beogradskog Partizana.

Kroz više od decenije vojevanja na svim frontovima, Lazić je bio akter nekih od najdramatičnijih, najtvrđih i najemotivnijih večitih derbija u istoriji naše košarke.

Odlazak Zvezdinog kapitena u penziju izazvao je reakcije brojnih srpskih asova, a posebno se izdvojila čestitka bivšeg asa Partizana, a danas NBA zvezde, Bogdana Bogdanovića.

- Stigao mi je ogroman broj poruka. Bogdan mi je lepo napisao: „Sve čestitke, brate, dobro smo se šibali.“ Pa dobro, dobro smo se šibali! Mada, ne može on da kaže „dobro si me šibao“, ne zvuči lepo, šalim se. Ja sam njega šibao, a on meni ubaci 120 poena u tri utakmice! Ali dobro, bio je tada u strahovitoj formi, ja nisam. Sa najvećim rivalima sam se uvek najbolje razumeo - uz osmeh poručuje Lazić.

Jedna od nezaboravnih stranica modernog večitog derbija jeste fizički i psihološki rat koji su na terenu vodili Branko Lazić i Saša Pavlović. Lazić je najpre otkrio kako je nastalo čuveno „unošenje u lice“ i hod nakon što je zakucao preko Pavlovića:

- To se desilo sasvim slučajno, ali sam se u sekundi setio. Na prethodnoj utakmici je Milan Mačvan dao koš uz faul, zakucao, pa se isto tako vraćao kroz teren. Kad sam ja zakucao preko Saše, izgubio sam ravnotežu, jedva sam se dočekao i onda me je prosto ponelo to ludilo trenutka. Svi znaju da sam ja na parketu bio „mrtvak“, bez ikakvih reakcija, ali tada me je ponelo.

Na pitanje o čuvenom incidentu i udarcu koji je usledio, Zvezdin bek je demantovao urbane legende:

- Prvo, nije me udario u međunožje, nego u stomak, malo niže od stomaka. Jeste na snimku izgledalo drugačije, ali nije bilo tamo gde se pričalo. Nisam mu to nikada lično zamerio. Zašto? Zato što smo se mi u tom trenutku vodili parolom: cilj ne bira sredstva. Bili smo maksimalno fokusirani na cilj, podređeni tome i trpeli smo sve i svašta. Mi smo te sezone odigrali čak 14 derbija! Ispadalo je da je svaka četvrta ili peta utakmica u sezoni bila derbi. Jedan meč se završio rezultatom 58:54 za nas. Pa zamislite kakvo je to šibanje bilo i sa jedne i sa druge strane kada dve ekipe jedva prebace 100 poena zajedno.

Van terena — potpuno druga slika. Saša i ja se nismo videli od tada, ima sigurno 12-13 godina. Ali od mnogo ljudi, pa i od Marka Simonovića koji je dobar s njim, čuo sam da je Saša stvarno vrhunski tip. Na terenu je bilo šta je bilo, ali to je ostalo iza nas.

Još jedna tema koja godinama intrigira košarkaške krugove jeste priča da je trofejni trener Partizana Duško Vujošević želeo Lazića u svojim redovima još dok je ovaj nastupao za FMP iz Železnika:

- Pričao sam o tome i ranije. Čuo sam i ja razne priče sa nekoliko strana da je Dule navodno bio zainteresovan za mene. Međutim, to nikada nije stiglo direktno do mene. Kasnije sam čuo i informacije da to navodno uopšte nije bila istina. Zbog toga se uvek ogradim, ne mogu 100 odsto da tvrdim nešto što je ostalo na nivou glasina i interesovanja drugih ljudi. Moj put je bio Crvena zvezda i tu nema nikakve dileme.

Osvrnuo se Lazić i na prelazak Luke Vildoze u Partizan, zbog čega se i sam svojevremeno oglasio:

- Ispalo je u javnosti da sam ja reagovao lično zbog njegovog prelaska u Partizan. Ne, mnogi igrači su menjali tabore. Hteo sam samo da skrenem pažnju navijačima koji strance dižu u nebesa posle dve utakmice, a domaće momke zanemaruju. Navijači moraju da shvate: strancima je ovo posao. Mi menjamo klub kao što neko menja firmu — danas si u Majkrosoftu, sutra u Eplu. Navijači u Srbiji to doživljavaju emotivno, i ja poštujem tu strast i težinu rivalstva Zvezde i Partizana, ali igrači su profesionalci i idu tamo gde imaju bolje uslove - zaključio je Branko Lazić.