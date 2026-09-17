VOJNI LIDERI SE SASTAJU U PARIZU: Razmatraju planove o završetku misije UN u Libanu

VOJNI zvaničnici iz Evrope i arapskih zemalja sastaće se danas u Parizu kako bi procenili potrebe Oružanih snaga Libana i razgovarali o predstojećem okončanju mirovne misije Ujedinjenih nacija.

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Izrael i Liban su održali nekoliko rundi pregovora uz posredovanje SAD, s ciljem smanjenja tenzija duž granice, međutim, današnji razgovori, formalno nisu deo napora Vašingtona, prenosi Rojters.

Kako se navodi, razgovorima će u početku predsedavati predsednik Francuske Emanuel Makron zajedno sa predsednikom Libana Žozefom Aunom, i jordanskim kraljem Abdulahom.

SAD će predstavljati visoki vojni zvaničnik zadužen za bezbednosna pitanja na Bliskom istoku.

U okviru pregovora kojima posreduju SAD, Izrael i Liban su postigli okvirni sporazum koji predviđa postepeno povlačenje izraelskih trupa dok libanske vlasti razoružavaju Hezbolah i raspoređuju snage širom juga zemlje.

Prema navodima diplomatskih izvora, zvaničnici u Parizu nastojaće da procene tačne vojne i finansijske potrebe uoči donatorske konferencije koja bi trebalo da se održi krajem 2026. ili početkom 2027. godine.

Najhitnije pitanje je kako popuniti bezbednosni vakuum koji bi mogao nastati kada mirovne snage UN (UNIFIL), koje broje oko 7.500 pripadnika, počnu sa smanjenjem brojnosti od januara, navodi Rojters i dodaje da, iako se i Liban i Francuska zalažu za produženje mandata UN, ni SAD ni Izrael nisu pokazali spremnost da podrže nastavak misije.

Zvaničnici u Parizu razgovaraće o opcijama za novu međunarodnu misiju koju bi podržale Francuska i Italija, a koja bi delovala van mandata UN, kao i o mogućoj misiji pod vođstvom Evropske unije.

Oba koncepta bi se fokusirala na obuku, opremanje, razmenu obaveštajnih podataka i mentorsku podršku Oružanim snagama Libana.

- Modaliteti ove međunarodne ili multinacionalne akcije tek treba da se definišu, makar samo zato što Libanci nisu izneli zahteve koji su usklađeni, naročito, sa zahtevima SAD u Savetu bezbednosti, kao i zato što tek treba da preciziramo uslove tog prisustva i da imamo potpunu jasnoću u pogledu mandata - izjavio je novinarima zvaničnik francuskog predsedništva uoči sastanka.

U Libanu raste strah od ponovne izraelske vojne kampanje nakon višednevne eskalacije napada, uprkos sporazumu o prekidu vatre iz juna, čiji je cilj bio zaustavljanje sukoba između izraelske vojske i Hezbolaha, ocenjuje Rojters i dodaje da diplomate smatraju da je malo verovatno da će doći do značajnijeg pomaka, s obzirom na to da se u narednim nedeljama bliže izbori u Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama.

(Tanjug)

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