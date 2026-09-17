BRNABIĆ: SAD stoje kao najvažniji partner u svim oblastima ključnim za budućnost Srbije

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da SAD stoje kao najvažniji partner u svim oblastima ključnim za budućnost Srbije.

Profimedia, Tanjug, društvene mreže

Ona je to rekla na panelu "Partnerstvo Srbije i SAD u oblasti vrednosti, politike, energetike i tehnologije", u okviru međunarodne konferencije "Beogradski dijalog: Politički stubovi i ekonomski mostovi SAD - Srbija", koju u Narodnoj skupštini organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva (KSAP).

Brnabić je zahvalila svima koji promovišu temu američko-srpskog prijateljstva, koje je Srbiji, kako je ocenila, u ovim vremenima ne samo najvažnija tema, već su dve zemlje, kako je navela, uspele i da naprave najveće iskorake u poslednjih nekoliko decenija.

-Svakako zahvaljujući ogromnom trudu ministra spoljnih poslova Marka Đurića i liderstvu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, velika zahvalnost američkoj strani što su na isti način i sa istim entuzijazmom odgovorili na to. Što se mene tiče, strateški dijalog je važan kao signal, ali iza tog strateškog dijaloga ipak stoje godine i godine rada, truda i rezultata, rekla je Brnabić.

Istakla je da svim stvarima koje su ključne za budućnost Srbije i za budući napredak Srbije SAD jesu naš najveći i najvažniji partner.

-Kada kažete 'strateški dijalog', iza toga su zaista neverovatni uspesi i konkretni projekti i za mene je najvažnije to što je u svim oblastima ključnim za budućnost Srbije Sjedinjene Američke Države stoje kao najvažniji partner, rekla je Brnabić.

Navela je da su to oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, veštačke inteligencije, kreativne industrije kao spoj inovacija, kulture, umetnosti, obrazovanja, kao i energetika.

-Informacione i komunikacione tehnologije su najbrže rastući sektor naše ekonomije, u ovom trenutku apsolutno najjači sektor, što pokazuje, na kraju krajeva, i koliko smo uspeli da podignemo sofisticiranost naše privrede u poslednjih 10 godina. Naš izvoz u 2025. godini, samo u ovom sektoru, je premašio 4,5 milijardi evra, a 2012. godine izvoz IKT sektora je bio 375 miliona evra. Dakle, mi smo dostigli preko 4,5 milijardi i verujemo da ćemo u ovoj 2026. godini to prevazići, odnosno preći pet milijardi evra izvoza IKT usluga, rekla je Brnabić.

Navela je da su SAD broj jedan partner u toj oblasti u Srbiji, daleko iznad svih drugih zemalja, sa više od 25 odsto učešća u našoj razmeni u tom sektoru.

Brnabić je podsetila na neke od projekta koje su Srbija i SAD zajednički radili, poput Moravskog koridora.

-U energetici, moramo da idemo još brže ka realizaciji projekta Đerdap 3, kao velike reverzibilne hidroelektrane. Radujem se što nam uskoro dolazi i treći superkompjuter u naš državni data centar u Kragujevcu. Taj treći superkompjuter je Nvidijin superkompjuter, dakle potpuno američka tehnologija. I da ne zaboravimo, simbolički je izuzetno važno što je naša Ložionica, kao prvi kreativni multifunkcionalni centar u Srbiji, ovde u Beogradu, što je u stvari i dom američkog resurs centra. I simbolički je, u stvari, važno što je na evropskom kontinentu to drugi najveći takav centar, rekla je Brnabić.

Tanjug

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu