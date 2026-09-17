ČEŠKI PREMIJER UPOZORAVA: Svet klizi u pakao, naš put ne vodi ka bezbednosti

SMATRAM da svet klizi u pakao, izjavio je češki premijer Andrej Babiš.

Foto: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

-Ne bojim se da naglas kažem da put kojim svet trenutno ide ne vodi ka bezbednosti. Vodi pravo do vrata pakla. Vodi nas u treći svetski rat, rekao je on, govoreći u Pragu, a prenose mediji.

Prema Babišu, Evropa se mora fokusirati na mirovne inicijative.

Prema njegovim rečima, on praktično ne čuje reč „mir“ na međunarodnim konferencijama o odbrani, a učesnici se fokusiraju na upotrebu vojne sile.

Za nedostatak globalne stabilnosti, Evropa, primetio je češki premijer, plaća cenu rastućim cenama energenata, inflacijom i opadajućom industrijskom konkurentnošću.

Države centralne Evrope, podsetio je, nisu u stanju da obezbede sopstveno snabdevanje energentima, i stoga im prekid postojećeg uvoza energenata nanosi ozbiljnu štetu.

sputnikportal.rs

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