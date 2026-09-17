Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES: Tlo se prodrmalo jačinom od 5,3 stepena po Rihteru

Танјуг

17. 09. 2026. u 07:59

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ZEMLjOTRES jačine 5,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas pacifičku ostrvsku državu Tongu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС: Тло се продрмало јачином од 5,3 степена по Рихтеру

Foto: AI Generated/Gemini

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od deset kilometara.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalmnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

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