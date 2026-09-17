"PONESTAJE VREMENA, BiH IDE KA RASPADU": Loše vesti za političko Sarajevo iz američkog Kongresa
SNAŽNE poruke stižu iz američkog kongresa. BiH ponestaje vremena, njen raspad nije nemoguć - poručio je kongresmen Kit Selfi na saslušanju o stanju u zemljama Zapadnog Balkana. Selfi je poručio i da novi visoki predstavnik treba da bude svestan da će biti i poslednji, a nije isključio da to bude Amerikanac.
Vetrovi promena u američkoj spoljnoj politici sve jače duvaju Zapadnim Balkanom. Godinama je celovitost BiH bila tabu tema, a onda kao grom iz vedra neba, usledila je poruka američkog kongresa da nije isključena mogućnost njenog raspada, piše RTRS.
- Mislim da BiH ide ka raspadu. Raspad te zemlje verovatno nije izvan domena mogućeg, posebno imajući u vidu stavove Republike Srpske - rekao je predsedavajući Pododbora za Evropu Predstavničkog doma Kongresa SAD Kit Self.
Ovo nije rekao Milorad Dodik niti bilo ko od zvaničnika Srpske već američki kongresmen na saslušanju o bezbednosnim izazovima i etničkim tenzijama u regionu. Zato je izjava prećutana u sarajevskim medijima. Kao i ona da pozicija visokog predstavnika nije trajna a da je međunarodno uplitanje stvar prošlosti.
- Američka administracija ne želi da vidi međunarodni intervencionizam kojim se zadire u suverenitet BiH. Umesto toga ohrabrujemo lokalne lidere da preuzmu odgovornost, bez međunarodnog mešanja i upravljanja - jasan je zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Danijel Loton.
Američki kongres bi želeo da novi ujedno i poslednji visoki predstavnik bude
Amerikanac mada je već sada njihov čovek na čelu OHR-a.
- Moje mišljenje je da sledeći visoki predstavnik mora da prihvati da je krajnji cilj zatvaranje OHR-a kada za to budu stvoreni uslovi - istakao je Self.
Demokratski kongresmen Vilijam Kiting kritikovao je ukidanje sankcija Miloradu Dodiku kao loš potez američke administracije. Dejvid Loton mu je odgovario da je takva odluka povezana sa smirivanjem situacije u BiH.
Ugostivši sina američkog predsednika u Banjaluci, Igor Dodik doprineo je promeni kursa američke politike ka Republici Srpskoj.
- Najbitnije što smo čuli jeste da je era međunarodnog intervencionizma u BiH završena, da lokalni lideri moraju preuzeti odgovornost, da više nema sankcija za Srpsku i da čak ni raspad BiH nije nemoguć - istakao je Igor Dodik.
Poruke o okončanju međunarodnog tutorstva, mogućem raspadu BiH nadjačale su teške optužbe na račun Srbije i Srpske zbog sahrane generala Ratka Mladića, navodnog ruskog uticaja, kupovine kineskog oružja. To se tumači kao uspeh srpske diplomatije, navodi RTRS.
Američka politika menja svoj odnos i prema evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana.
Do sada je to bio imperativ u izjavama američkih zvaničnika a sada prema rečima Danijela Lotona to je pak suverena odluka tih zemalja. NATO članstvo nije spominjano.
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