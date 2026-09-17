Svet

OVAKVU IZJAVU TRAMPA NIKO NIJE OČEKIVAO: Američkom lideru dosadili ratovanje i oružje?

Танјуг

17. 09. 2026. u 07:45

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PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom, koji je ušao u sedmi mesec, dok se, prema izveštaju portala Aksios, očekuje da će se sledeće nedelje sastati sa liderima zemalja Zaliva na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku.

ОВАКВУ ИЗЈАВУ ТРАМПА НИКО НИЈЕ ОЧЕКИВАО: Америчком лидеру досадили ратовање и оружје?

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

- Nadam se da se bližimo kraju rata - rekao je Tramp novinarima i dodao da Iran želi dogovor i da će se videti kako će se situacija odvijati, preneo je Rojters.

Tramp je rekao i da je informacije od Irana dobio "direktno", ali nije izneo detalje.

Aksios je, pozivajući se na neimenovane izvore, objavio da bi sastanak Trampa sa liderima ili ministrima spoljnih poslova Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Bahreina, Kuvajta i Omana mogao da bude usmeren na planove SAD za strategiju nakon završetka rata.

Stejt department i Bela kuća nisu odgovorili na zahtev za komentar. Rat je počeo 28. februara, kada su SAD i Izrael napali Iran, nakon čega je Teheran uzvratio udarima na Izrael i zemlje Zaliva u kojima se nalaze američke baze.

Tramp je kao jedan od ciljeva rata naveo slabljenje nuklearnih kapaciteta Irana. Iran nema nuklearno oružje i tvrdi da je njegov program obogaćivanja uranijuma namenjen mirnodopskim svrhama.

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