"EVROPA JE IZVOR ZLA" Lavrov: Nadam se da su upozorenje čuli u evropskim prestonicama
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izrazio je danas nadu da su evropske zemlje čule njegovo upozorenje da bi, u slučaju napada Evrope na Rusiju, usledio "veoma kratak rat".
- Ako Evropa, koja svakodnevno govori o pripremama za rat protiv Rusije, napadne Rusku Federaciju, to će već biti potpuno drugačiji rat i biće veoma kratak. Nadam se da su ovo upozorenje čuli u evropskim prestonicama i strukturama koje sada pokušavaju da se predstave kao ujedinjena Evropa - rekao je Lavrov na Međunarodnom festivalu mladih u Jekaterinburgu, prenose RIA Novosti.
Govoreći o Evropi, Lavrov je rekao da je mnogi posmatraju kao "izvor zla" imajući u vidu, kako je naveo, stradanja i razaranja koja je tokom istorije nanela svetu. U intervjuu na Prvom kanalu, Lavrov je rekao da su Evropljani tokom prethodnih 500 godina živeli na račun drugih, navodeći kolonijalizam i ropstvo, kao i da je politika evropskih zemalja dovela do izbijanja dva svetska rata.
On je podsetio i na Napoleonovu i Hitlerovu invaziju na Rusiju, u kojima su, prema njegovim rečima, učestvovali predstavnici cele Evrope. Lavrov je rekao da je "ideja o nanošenju strateškog poraza Rusiji" i dalje u središtu, kako je naveo, težnji Zapada prema Ruskoj Federaciji. Govoreći o situaciji u Ukrajini, Lavrov je rekao da za Rusiju rešavanje sukoba podrazumeva ispunjavanje zadataka koje je Moskva postavila na početku specijalne vojne operacije i uklanjanje, kako je naveo, "osnovnih uzroka krize".
On je, takođe, optužio ukrajinske vlasti da su "jedini režim na svetu koji je zabranio čitav jedan jezik", tvrdeći da je ruski jezik u Ukrajini zakonski ograničen od 2017. godine.
Lavrov je ocenio i da evropske zemlje žele da na vlasti u Ukrajini zadrže, kako je rekao, "otvoreno nacistički i rusofobni režim" i da razmatraju planove za razmeštanje određenih snaga na teritoriji pod kontrolom ukrajinskih vlasti. Međunarodni festival mladih održava se od 11. do 17. septembra u Jekaterinburgu.
(Tanjug)
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