ZNALI SU GDE DA I KAD DA UDARE: Otkriveni detalji smrti heroja Rusije, majora Antona Grunisa
DRONOVI Oružanih snaga Ukrajine (OSU) pogodili su dom Heroja Rusije, Heroja Čečenije i komandanta 4. zasebne gardijske motorizovane streljačke brigade, general-majora Antona Grunisa.
Novinarka Anastasija Kaševarova je na Telegramu otkrila detalje o uzroku i mestu pogibije ovog visokog oficira.
Prema njenim rečima, napad se dogodio u noći 13. septembra. „Dve udarne bespilotne letelice tipa FPV pogodile su njegovu kuću. Bile su precizne. Znale su gde i kada da udare”, rekla je ona.
Nije jasno da li je reč o zvaničnoj rezidenciji ili ličnoj imovini Grunisa. Takođe, još uvek nije objavljeno u kojoj oblasti je general-major poginuo.
Vest o mogućoj pogibiji Grunisa pojavila se uveče 15. septembra. Sutradan je tu informaciju potvrdio komandant specijalnih snaga „Ahmat”, general-potpukovnik Apti Alaudinov. On je naglasio da je Grunis „poginuo kao heroj koji je ispunio svoju svetu dužnost”, ali nije precizirao okolnosti njegove smrti.
Ruski ministar odbrane Andrej Belousov je 28. avgusta odlikovao Grunisa medaljom „Zlatna zvezda” Heroja Rusije.
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