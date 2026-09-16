FSS udario na Zvezdu i Partizan: Večiti kažnjeni zbog dešavanja na 180. derbiju

Kažnjen je i Novi Pazar...

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Crvena zvezda i Partizan kažnjeni su zbog prekršaja zabeleženih tokom 180. večitog derbija, odlučila je Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije na sednici kojom je predsedavao Ivan Nikolić.

Crveno-beli će morati da plate milion dinara, a određeno im je i odigravanje jedne prvenstvene ili kup utakmice bez publike, uslovno na godinu dana. Zvezda je sankcionisana zbog propusta u organizaciji meča, neadekvatnog pretresa navijača, kašnjenja početka utakmice i velike količine pirotehnike, posebno topovskih udara.

Partizan je kažnjen sa 300.000 dinara, uz uslovnu zabranu prisustva njegovih navijača na jednoj prvenstvenoj ili kup utakmici na gostujućem terenu u narednih godinu dana. U obrazloženju se navodi da je na derbiju aktiviran veliki broj pirotehničkih sredstava, među kojima je evidentirano 36 topovskih udara. Jedan pripadnik obezbeđenja tom prilikom zadobio je laku telesnu povredu.

Kažnjen je i Novi Pazar, i to sa 400.000 dinara, uz jednu utakmicu bez publike na svom stadionu, uslovno na godinu dana. Sankcija se odnosi na duele sa Mačvom i Železničarem, a među prekršajima su, osim pirotehnike i ubacivanja predmeta na teren, navedeni i neovlašćeni ulazak oko 30 osoba u restriktivni prostor tokom poluvremena meča sa Železničarem.

FSS je poručio da će naredni prekršaji ove vrste biti strože sankcionisani, uključujući veće novčane kazne i zabranu prisustva publike.