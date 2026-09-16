"Dok gledate kroz šta klub prolazi na terenu i van njega..." Sterling Braun po prvi put od odlaska iz Partizana o crno-belima

Košarkaš Žalgirisa Sterling Braun prvi put je progovorio o prošloj sezoni u Partizanu.

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“Zaista nije bila laka godina. Više psihološki nego na bilo koji drugi način. Tri glavna trenera tokom jedne sezone, gomila novih igrača u rotaciji i ekipi… Bilo je zaista teško samo održati pažnju, ostati koncentrisan i boriti se za pobedu u svakoj utakmici, dok gledate kroz šta klub prolazi na terenu i van njega“, rekao je Braun za Basket news.

Nije bilo potrebno postavljati pitanja…

“Bilo je svega. Ali trudio sam se da na sve gledam pozitivno i da pronađem makar nešto dobro u svemu tome. Godina je bila zaista teška, ali sam iz prošle sezone mnogo toga naučio. Osećam da sam napredovao kao profesionalac i kao igrač – naučio sam kako da se nosim sa određenim situacijama.”

Braun je objasnio kako se borio sa atmosferom koja nije bila nimalo dobra oko kluba.

“Jednostavno, svakog dana treba doći na posao, profesionalno ga odraditi i dati sve od sebe. Nastaviti sa dodatnim radom. Neće svaki dan biti najbolji, neće vam se uvek dopasti ono što se dešava oko vas, ali morate da se saberete i podsetite zbog čega sve to radite. To morate imati na umu svaki put kada zakoračite u dvoranu ili se jednostavno probudite ujutru.”

Zato je, kako je istakao, napustio redove Partizana i otišao u Žalgiris.

“Morate da se distancirate od sve negativnosti i svih poteškoća i jednostavno nastavite da napredujete. Na kraju krajeva, ne igrate samo za jednu ekipu – igrate za ceo svet. Jednostavno morate pronaći način da idete napred i zadržite motivaciju usred svog tog haosa. Meni je to ponekad uspevalo i očigledno me je dovelo ovde. Ne samo prošla sezona, već i sve prethodne godine, iako je prošla sezona bila najskorije iskustvo. Ali, kao što kažem, kada je oko vas haos, jedini put je da ostanete koncentrisani i profesionalni.”

Vratio je film na jedan od najtežih poraza Partizana u Evroligi. Žalgiris je u bio neumoljiv prošle sezone, pobedio je crno-bele109:68.

“To je bio potpuni timski umor sa psihološke strane. Nikako drugačije to ne mogu da nazovem – jednostavno sagorevanje. Tada je ekipu vodio vršilac dužnosti trenera, dešavala su se sva ona dešavanja u Beogradu koja nisu bila povezana sa košarkom… Sve se jednostavno nakupilo. Nismo pobeđivali, a Žalgiris je te večeri odigrao sjajno, izašao na teren i uradio svoj posao.”

Litvanski tim je izabrao iz sledećih razloga:

“Jednostavno, kako rade, kakve su tradicije i kakav je generalni identitet kluba. Takođe i detalji – kakvi su uslovi za trening i slično. Želeo sam da steknem jasnu sliku o organizaciji na ovom nivou. Igrao sam u berlinskoj Albi – to je drugačije iskustvo od beogradskog Partizana, a u Evroligi generalno postoje različiti nivoi klubova. Želeo sam da razumem gde se oni nalaze i kako funkcionišu. Dobio sam zaista dobre preporuke.”

Za kraj je otkrio kakve ambicije ima litvanski tim.

“Cilj je jasan – plej-of i Fajnal for. Ne mislim da možemo postaviti manje ciljeve. Ako ste borac, uvek želite da pobedite, a osvajanje titula je krajnji cilj. Kada na papiru imate dobar sastav, to morate dokazati na terenu. Naš zadatak je da svakodnevno napredujemo, plasiramo se u plej-of i odemo još dalje. Očekivanja kluba, navijača i nas samih za ovu sezonu izuzetno su visoka, tako da moramo učiniti sve da ih ispunimo”, zaključio je Braun.