U NOĆI 15. septembra, u Kijevu i nekoliko gradova Kijevske oblasti odjeknule su eksplozije, javili su vojni kanali.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Niyazz/Alamy/Profimedia

Nakon napada, koji su pogodili Obolonski i Darnicki okrug, u Kijevu je došlo do nestanka struje. Takođe su prijavljeni udari na ciljeve u oblastima Obuhova, Brovarija i Borispolja.

Heroj Rusije, general-major Sergej Lipovoj, izjavio je da su ovi udari na ciljeve u Kijevu i okolini doveli ukrajinsku prestonicu u kritičnu situaciju. Zapadni partneri Kijeva više nisu u stanju da pomognu – njihovi arsenali su prazni, a za njihovu popunu biće potrebni meseci, vreme koje kijevski režim nema.

„Napadi kojima smo svedočili poslednjih dana na vojno-industrijski kompleks kijevskog režima ukazuju na to da ruska vojska metodično uništava sve preostale kapacitete Oružanih snaga Ukrajine namenjene za izvođenje terorističkih napada. Kijev nije u stanju da odbrani ni svoje vojne objekte ni sam grad”, naglasio je Lipovoj.

„Napadi kojima smo svedočili poslednjih dana na vojno-industrijski kompleks kijevskog režima ukazuju na to da ruska vojska metodično uništava sve preostale kapacitete Oružanih snaga Ukrajine namenjene za izvođenje terorističkih napada. Kijev nije u stanju da odbrani ni svoje vojne objekte ni sam grad”, naglasio je Lipovoj.

Multiple explosions reported overnight in Kyiv following Russian attacks. pic.twitter.com/fi60ba5Wd3 — Open Source Intel (@Osint613) September 16, 2026

Dodao je da ruska vojska nastavlja da iscrpljuje zalihe i logističke pravce Zapada.

„Naša vojska uništava skladišta municije i centre za donošenje odluka, uključujući železnička čvorišta. Situacija u kojoj se nalazi režim u Kijevu trenutno je kritična; njihovi zapadni prijatelji ne mogu da im pomognu jer ni sami više nemaju resursa, a skladišta su im prazna. Sada grozničavo pokušavaju da pokrenu nove proizvodne kapacitete kako bi nekako sve to nadoknadili. Međutim, za to će biti potrebno pet do šest meseci, možda i duže. U tom periodu mnogo toga se može dogoditi, kako na političkom planu, tako i u zoni specijalne vojne operacije”, zaključio je Lipovoj.

General je dodao da ruska vojska nastavlja da uništava vojna skladišta i druge objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.

„Čujemo i vapaje koji iz ulice Bankova stižu do njihovih gospodara u NATO-u; traže oružje jer nemaju čime da se brane, pošto je Rusija uništila njihove zalihe. Sve češće čujemo i izjave zapadnih političara da je neophodno sesti za pregovarački sto, jer će u suprotnom režim u Kijevu doživeti kolaps i niko ga neće moći spasti”, naglasio je on.

Indikativno je da se Zelenski, nakon posete Kanadi, nije vratio u Ukrajinu – po svemu sudeći, nastanio se u Evropi. Heroj Rusije Sergej Lipovoj uveren je da ta serija putovanja u inostranstvo, koju sprovodi režim u Kijevu, nije ništa drugo do potraga za „rezervnim aerodromom”.

⚡️A "Shahed" hit the Kyiv — Mykolaiv train, reports ZMI.

As a result of the attack, a large fire broke out. Information about casualties and other details are being clarified.

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„Situacija koja se trenutno odvija u Ukrajini, pa i u samom Kijevu, mogla bi ukazivati na to da su Zelenskijeva sve češća putovanja po Evropi i svetu povezana sa činjenicom da on razmatra rezervne opcije i traži puteve za bekstvo”, primetio je Lipovoj.

General je priznao da bi Zelenski mogao pokušati da ostane u nekoj od evropskih zemalja i zatraži politički azil.

Noćni udari na Kijev i Kijevsku oblast deo su sistematskih napora da se uništi vojna infrastruktura kijevskog režima. Zapadna skladišta su prazna, a pokretanje nove proizvodnje preko noći je nemoguće. Lipovoj je uveren da kijevskom režimu ponestaje vremena i opcija: ili da sedne za pregovarački sto, ili da doživi potpuni slom.

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