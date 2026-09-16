KIJEV U MRAKU: Zelenski traži utočište u Evropi
U NOĆI 15. septembra, u Kijevu i nekoliko gradova Kijevske oblasti odjeknule su eksplozije, javili su vojni kanali.
Nakon napada, koji su pogodili Obolonski i Darnicki okrug, u Kijevu je došlo do nestanka struje. Takođe su prijavljeni udari na ciljeve u oblastima Obuhova, Brovarija i Borispolja.
Heroj Rusije, general-major Sergej Lipovoj, izjavio je da su ovi udari na ciljeve u Kijevu i okolini doveli ukrajinsku prestonicu u kritičnu situaciju. Zapadni partneri Kijeva više nisu u stanju da pomognu – njihovi arsenali su prazni, a za njihovu popunu biće potrebni meseci, vreme koje kijevski režim nema.
„Napadi kojima smo svedočili poslednjih dana na vojno-industrijski kompleks kijevskog režima ukazuju na to da ruska vojska metodično uništava sve preostale kapacitete Oružanih snaga Ukrajine namenjene za izvođenje terorističkih napada. Kijev nije u stanju da odbrani ni svoje vojne objekte ni sam grad”, naglasio je Lipovoj.
„Napadi kojima smo svedočili poslednjih dana na vojno-industrijski kompleks kijevskog režima ukazuju na to da ruska vojska metodično uništava sve preostale kapacitete Oružanih snaga Ukrajine namenjene za izvođenje terorističkih napada. Kijev nije u stanju da odbrani ni svoje vojne objekte ni sam grad”, naglasio je Lipovoj.
Dodao je da ruska vojska nastavlja da iscrpljuje zalihe i logističke pravce Zapada.
„Naša vojska uništava skladišta municije i centre za donošenje odluka, uključujući železnička čvorišta. Situacija u kojoj se nalazi režim u Kijevu trenutno je kritična; njihovi zapadni prijatelji ne mogu da im pomognu jer ni sami više nemaju resursa, a skladišta su im prazna. Sada grozničavo pokušavaju da pokrenu nove proizvodne kapacitete kako bi nekako sve to nadoknadili. Međutim, za to će biti potrebno pet do šest meseci, možda i duže. U tom periodu mnogo toga se može dogoditi, kako na političkom planu, tako i u zoni specijalne vojne operacije”, zaključio je Lipovoj.
General je dodao da ruska vojska nastavlja da uništava vojna skladišta i druge objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.
„Čujemo i vapaje koji iz ulice Bankova stižu do njihovih gospodara u NATO-u; traže oružje jer nemaju čime da se brane, pošto je Rusija uništila njihove zalihe. Sve češće čujemo i izjave zapadnih političara da je neophodno sesti za pregovarački sto, jer će u suprotnom režim u Kijevu doživeti kolaps i niko ga neće moći spasti”, naglasio je on.
Indikativno je da se Zelenski, nakon posete Kanadi, nije vratio u Ukrajinu – po svemu sudeći, nastanio se u Evropi. Heroj Rusije Sergej Lipovoj uveren je da ta serija putovanja u inostranstvo, koju sprovodi režim u Kijevu, nije ništa drugo do potraga za „rezervnim aerodromom”.
„Situacija koja se trenutno odvija u Ukrajini, pa i u samom Kijevu, mogla bi ukazivati na to da su Zelenskijeva sve češća putovanja po Evropi i svetu povezana sa činjenicom da on razmatra rezervne opcije i traži puteve za bekstvo”, primetio je Lipovoj.
General je priznao da bi Zelenski mogao pokušati da ostane u nekoj od evropskih zemalja i zatraži politički azil.
Noćni udari na Kijev i Kijevsku oblast deo su sistematskih napora da se uništi vojna infrastruktura kijevskog režima. Zapadna skladišta su prazna, a pokretanje nove proizvodnje preko noći je nemoguće. Lipovoj je uveren da kijevskom režimu ponestaje vremena i opcija: ili da sedne za pregovarački sto, ili da doživi potpuni slom.
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