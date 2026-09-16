NOVI DETALJI TEŠKE NESREĆE: Helikopter pao tokom snimanja saobraćajke, ljudi ne veruju šta se desilo (VIDEO)

TRI osobe su poginule, a dve su povređene kada se helikopter koji je snimao za televiziju En-Bi-Si Los Anđeles srušio u Četsvortu, u Los Anđelesu, dok je iz vazduha pratio izveštavanje o saobraćajnoj nesreći u kojoj su prethodno poginule dve osobe.

Foto: Tanjug/KABC-TV via AP

U padu helikoptera poginuli su fotoreporterka Eliana Moreno i pilot Džordž Marčiniv, zaposlen u kompaniji koja je upravljala letelicom, kao i jedna osoba koja se u trenutku pada nalazila na zemlji, saopštili su vatrogasci i televizija En-Bi-Si Los Anđeles.

Helikopter se srušio na parkingu kod objekta za skladištenje robe u Četsvortu, u dolini San Fernando, a nakon pada izbio je požar koji se proširio i na obližnja parkirana vozila, saopštili su vatrogasci.

Oni su naveli da su na mestu nesreće zatekli tri poginule osobe, dok su dve osobe prevezene u bolnicu, a njihovo zdravstveno stanje nije odmah saopšteno.

Televizija En-Bi-Si Los Anđeles prethodno je u programu saopštila da je izgubila kontakt sa posadom helikoptera, a voditeljka Kolin Vilijams potom je potvrdila da se letelica srušila, nešto pre 19 časova po lokalnom vremenu.

Moreno je bila poznata gledaocima En-Bi-Si Los Anđelesa i njegove televizije na španskom jeziku "Telemundo 52".

Rođena je u okrugu Orindž, južno od Los Anđelesa, a diplomirala je novinarstvo i političke nauke na Univerzitetu Čepmen 2010. godine, kada se pridružila helikopterskoj ekipi kompanije "Ejndžel siti er".

Marčiniv je, takođe, odrastao u južnoj Kaliforniji i završio srednju školu u Burbanku.

En-Bi-Si Los Anđeles i "Telemundo 52" izrazili su saučešće porodicama, prijateljima i kolegama stradalih, navodeći da je helikopter pružao snimke iz vazduha za obe televizije.

Pad helikoptera dogodio se oko 19 časova po lokalnom vremenu, nakon sudara autobusa javnog prevoza Los Anđelesa i putničkog vozila u Ulici Nordhof, u istom losanđeleskom naselju, u kojem su poginule dve osobe, a više ih je povređeno.

BREAKING: KNBC helicopter crashes while covering metro bus crash in Los Angeles, California. https://t.co/TgzkkVTBHx — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 16, 2026

Vatrogasna služba saopštila je da se ta prva nesreća dogodila u 17.03 časova i da su vatrogasci izvlačili zarobljene osobe i pregledali putnike u autobusu.

Helikopter je bio jedna od više letelica koje su iz vazduha pratile posledice sudara.

Istragu pada helikoptera vodiće američki Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) i Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).

Gradonačelnica Los Anđelesa Karen Bas rekla je da je za grad to bila "teška noć", izrazivši saučešće porodicama žrtava obe nesreće.

Guverner Kalifornije Gevin Njusom takođe je izrazio saučešće i zahvalio pripadnicima hitnih službi na reakciji.

(RT Balkan)

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