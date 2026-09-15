AMERIČKA VOJNA MAŠINA NA IVICI: SAD ostaju bez raketa za budući veliki rat
PENTAGON je priznao da će američkoj odbrambenoj industriji biti potrebno značajno vreme da poveća proizvodnju i obnovi zalihe municije potrošene tokom sukoba sa Iranom, navodi se u izveštaju generalnog inspektora u koji je imala uvid RIA Novosti.
- Odbrambeno-industrijskom kompleksu je potrebno značajno vreme za povećanje proizvodnih kapaciteta - navodi se u dokumentu.
Glavne prepreke za obnavljanje iscrpljenih američkih zaliha ostaju ograničeni kapaciteti za proizvodnju raketnih motora na čvrsto gorivo, nestašica visokokvalitetnih eksploziva i raketnog goriva, kao i nedostatak kvalifikovanih radnika, navodi se u izveštaju.
Njujork tajms je ranije tvrdio da su tokom sukoba sa Iranom SAD skoro iscrpele svoje zalihe stelt krstarećih raketa, iscrpele desetogodišnje zalihe raketa Tomahavk i potrošile dvogodišnju zalihu proizvodnje raketa Patriot.
Nova analiza Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), objavljena krajem aprila, navodi da Sjedinjene Države rizikuju da se suoče sa kritičnom nestašicom precizno vođenih raketa u budućim sukobima velikih razmera zbog svog osiromašenog arsenala.
(Ria Novosti)
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