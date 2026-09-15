Svet

AMERIČKA VOJNA MAŠINA NA IVICI: SAD ostaju bez raketa za budući veliki rat

D.D.

15. 09. 2026. u 15:57

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PENTAGON je priznao da će američkoj odbrambenoj industriji biti potrebno značajno vreme da poveća proizvodnju i obnovi zalihe municije potrošene tokom sukoba sa Iranom, navodi se u izveštaju generalnog inspektora u koji je imala uvid RIA Novosti.

АМЕРИЧКА ВОЈНА МАШИНА НА ИВИЦИ: САД остају без ракета за будући велики рат

Foto: printscreen youtube combath tech

- Odbrambeno-industrijskom kompleksu je potrebno značajno vreme za povećanje proizvodnih kapaciteta - navodi se u dokumentu.

Glavne prepreke za obnavljanje iscrpljenih američkih zaliha ostaju ograničeni kapaciteti za proizvodnju raketnih motora na čvrsto gorivo, nestašica visokokvalitetnih eksploziva i raketnog goriva, kao i nedostatak kvalifikovanih radnika, navodi se u izveštaju.

Njujork tajms je ranije tvrdio da su tokom sukoba sa Iranom SAD skoro iscrpele svoje zalihe stelt krstarećih raketa, iscrpele desetogodišnje zalihe raketa Tomahavk i potrošile dvogodišnju zalihu proizvodnje raketa Patriot.

Nova analiza Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), objavljena krajem aprila, navodi da Sjedinjene Države rizikuju da se suoče sa kritičnom nestašicom precizno vođenih raketa u budućim sukobima velikih razmera zbog svog osiromašenog arsenala.
(Ria Novosti)

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