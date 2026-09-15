AMERIKA U NEVERICI, TRAMP IMA DA POBESNI! Kanada otkazala gotovo CELU FLOTU F-35, umesto 88 uzimaju MRVICE! (VIDEO)

KANADA je u januaru 2023. godine finalizovala sporazum o kupovini 88 lovaca „Lokid Martin F-35A” (Lockheed Martin F-35A).

Foto: USAF/dwards.af.mil

Nakon gotovo 18 meseci od početka revizije koju je naložio premijer Mark Karni, Otava se obavezala na nabavku samo 16 ovih aviona — a prvi primerci ipak stižu ove godine.



Foto printskrin Joutube/19FortyFive Military, Defense and Politics News



Događaji ove nedelje

Skoro 18 meseci nakon što je kanadski premijer Mark Karni naložio reviziju kupovine 88 lovaca F-35 od Sjedinjenih Država, odluka još uvek nije doneta. Revizija je pokrenuta u martu 2025. godine i prvobitno je bilo planirano da se okonča iste godine. Međutim, usled tekućeg trgovinskog spora sa SAD i promenljivih geopolitičkih okolnosti, Kanada i dalje preispituje kupovinu i razmatra mogućnost uvođenja u upotrebu mešovite flote aviona pete i generacije 4,5.

Tekuća revizija možda i ne predstavlja iznenađenje. Predsednik SAD Donald Tramp je 7. septembra zaoštrio trgovinski sukob sa Kanadom, zapretivši da će zabraniti kanadskom proizvođaču aviona „Bombardije” (Bombardier) prodaju letelica u SAD, osim ako ne premesti svoje proizvodne pogone u tu zemlju.

Dva dana kasnije, „Bombardije” je saopštio da nastavlja sa isporukama SAD-u, dok je Vašington naveo da se priprema za preduzimanje mera protiv te kompanije.

Istovremeno, Stiven Fur, kanadski državni sekretar za nabavke u sektoru odbrane i zvaničnik koji predvodi vladinu Agenciju za odbrambene investicije, privlači sve veću pažnju medija zbog svojih dugotrajnih kritika na račun kupovine aviona F-35.

Fur, bivši pilot aviona CF-18 (CF-18) Kraljevskog kanadskog ratnog vazduhoplovstva, ranije je izjavio da je taj avion „preskup” i tvrdio da program njegovog razvoja nije ispunio toliko ciljeva da više ne predstavlja održivu opciju.

Ipak, uprkos tekućim komplikacijama i oštrom sporu, Kanada se i dalje priprema za prijem prvih aviona F-35 ove godine, bez obzira na to šta će se desiti sa ostatkom narudžbine.



Revizija koja traje 18 meseci

Karni je 14. marta 2025. godine, ubrzo nakon stupanja na dužnost premijera, naložio ministru odbrane Bilu Bleru da preispita planiranu nabavku 88 aviona „Lokid Martin F-35A” za potrebe Kanade. Proces preispitaivanja pokrenut je u vreme pogoršanja odnosa sa Vašingtonom, a Karni je zatražio od zvaničnika da utvrde da li je F-35 najbolja opcija za buduću flotu kanadskih lovačkih aviona.

Analiza je obuhvatila ispitivanje operativnih zahteva Kanade, njenih obaveza prema NORAD-u (NORAD) i NATO-u, kao i različitih industrijskih pogodnosti i strateških odnosa. Takođe se razmatraju alternativni modeli lovačkih aviona i mogućnost korišćenja više različitih tipova lovaca.

Iako se očekivalo da će analiza biti završena za manje od godinu dana, nije objavljen nikakav javni rok, niti postoje naznake da će odluka uskoro biti doneta.

Ministar odbrane Dejvid Mekginti izjavio je ovog meseca da Otava nije vezana rokovima i da će odvojiti onoliko vremena koliko je potrebno za donošenje ispravne odluke, ističući da je neophodno uzeti u obzir industrijske pogodnosti i odnose Kanade sa Sjedinjenim Državama.

S obzirom na promenljivu prirodu odnosa između dve zemlje, ne iznenađuje činjenica da proces preispitavanja još uvek nije okončan.

Na kraju krajeva, čak i ako je F-35 idealan izbor za Kanadu u pogledu samih tehničkih mogućnosti, održavanje dugoročnih odnosa sa SAD kroz blisko odbrambeno partnerstvo možda nije najbolja opcija za vladu koja je trenutno u sukobu sa američkim predsednikom.

Saab poboljšava ponudu za avion Gripen

Tokom čitavog procesa, kompanija Saab je nastojala da učini ponudu privlačnijom i podstakne Kanadu da formira mešovitu flotu koja bi uključivala i njihove lovce Gripen E. U skorije vreme, predstavnici kompanije Saab promovišu planove koji bi Kanadi omogućili veću kontrolu nad održavanjem i podrškom za avione Gripen, ukoliko se odluče za njihovu kupovinu.

Avion Gripen koristi motor F414 američke proizvodnje kompanije General Electric, što znači da izbor švedskog aviona ne bi u potpunosti eliminisao zavisnost Kanade od američke odbrambene tehnologije.

Foto: printskrin YouTube/Saab

Motor i dalje podleže američkim propisima o kontroli izvoza, ali Saab nastoji da donekle ublaži tu zavisnost.

Kompanije GE Aerospace i Magellan Aerospace (sa sedištem u Ontariju) potpisale su 22. jula sporazum koji bi omogućio da se motori za avione Gripen održavaju i remontuju u Misisagi – ukoliko Kanada kupi te avione – umesto da se redovno šalju u Sjedinjene Države.

Furova kancelarija je takođe potvrdila da kanadski predstavnici zaduženi za nabavku aktivno sarađuju sa odbrambenim kompanijama, uključujući „Sab” (Saab), mada je naglašeno da ta vest ne predstavlja zvaničnu obavezu kupovine aviona „Gripen” niti pokretanje novog postupka nabavke.



Kanada i dalje očekuje svoje prve avione F-35

Kakvu god odluku Karni na kraju donese, kanadski program F-35 se svakako nastavlja – jer su neki avioni već kupljeni. Ministarstvo nacionalne odbrane navodi da Kanada ostaje u predviđenim rokovima za prijem svojih prvih aviona F-35A u vazduhoplovnoj bazi Luk u Arizoni pre kraja 2026. godine. Takođe je planirano da tamo počne i obuka kanadskih pilota, dok se Kraljevsko kanadsko ratno vazduhoplovstvo priprema za prelazak sa svojih zastarelih aviona CF-18.

Prvobitni sporazum o nabavci 88 aviona F-35 finalizovala je vlada Džastina Trudoa u januaru 2023. godine, nakon tendera na kojem je F-35 odneo pobedu nad modelom „Gripen E” (Gripen E), međutim, vlada se zasad obavezala samo na realizaciju kupovine prvih 16 aviona F-35.



(19fortyfive.com/Džek Bakbi)

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