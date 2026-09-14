GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute tvrdi da Alijansa navodno raspolaže raznim varijantama za suprotstavljanje Rusiji.

Foto: AP Photo/Hussein Malla

-Jednostavno ne možemo uvek da vam govorimo šta one podrazumevaju. Stoga će neke od njih biti javne, a druge neće, rekao je Rute novinarima, odgovarajući na pitanje kako se NATO suprotstavlja nekim „ruskim hibridnim pretnjama“.

Prema njegovim rečima, to, između ostalog, podrazumeva povećanje podrške Ukrajini.

-Takođe ćemo nastaviti da podržavamo Ukrajinu. I te podrške će biti više, a ne manje, kako bi ona imala sve što je potrebno, naglasio je Rute.

Ruteova izjava došla je u svetlu ponovo aktiviranih posredničkih napora administracije američkog predsednika Donalda Trampa. Početkom septembra, njegovi predstavnici Stiv Vitkof i Džared Kušner posetili su Kremlj, gde su razgovarali sa Vladimirom Putinom, a potom su otputovali u Kijev na sastanak sa Zelenskim. I ruska i američka strana ocenile su ove kontakte kao produktivne, ostavljajući otvorenu mogućnost nastavka trilateralnih pregovora sa učešćem Sjedinjenih Američkih Država.

Poslednjih godina Rusija beleži neviđenu aktivnost NATO-a duž svojih zapadnih granica. NATO proširuje svoje inicijative, predstavljajući ih kao sredstvo za obuzdavanje agresije. Kremlj je, međutim, više puta naglasio da Moskva ni za koga ne predstavlja pretnju, ali da neće zanemarivati poteze koji bi potencijalno mogli da budu opasni po njene interese.

sputnikportal.rs

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