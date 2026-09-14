SILA PJONGJANGA NA DELU! Maršal Severne Koreje uputio JEZIVU PORUKU nakon vojnih manevara!

SEVERNOKOREJSKI maršal Pak Jong Čon ocenio je danas da su vojne vežbe sa bojevom municijom održane ovog vikenda dokaz da ta zemlja poseduje "ogromnu razornu moć".

Tanjug/Ap/Korean Central News Agency

-Cilj vežbi je bio unapređenje nivoa specijalizacije kako bi se neprijateljske oružane snage organizaciono i strukturno razbile čim se izda naređenje, kazao je general, a prenela državna novinska agencija KCNA.

Tokom testiranja u subotu, istovremeno su ispaljene različite vrste oružja s ciljem da se podigne moral severnokorejskih trupa i poboljšaju njihove sposobnosti za "potpuno uništenje neprijatelja".

U vežbi je učestvovalo pet vojnih jedinica, pri čemu su testirani jurišni dronovi, taktičke krstareće rakete, taktičke balističke rakete i drugi sistemi naoružanja.

Ova vežba je usledila nakon što su SAD, Južna Koreja i Japan završile petodnevne zajedničke pomorske vežbe.

(Tanjug)

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