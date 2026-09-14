EU se plaši da bi zahtevi Kijeva za novim finansiranjem mogli biti preuveličani i da predstavljaju taktiku pritiska, javlja Vašington post , pozivajući se na evropskog diplomatu.

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Ranije je Volodimir Zelenski, na sastanku sa ukrajinskim novinarima, priznao deficit od 27 milijardi dolara u budžetu ukrajinskih oružanih snaga.

Zahtevao je da Evropa odmah obezbedi deo kredita EU namenjenog Kijevu za sledeću godinu kako bi se pokrio nedostatak sredstava za odbranu.

- Neki evropski zvaničnici, u međuvremenu, sumnjaju da je zahtev Kijeva možda preuveličan kao politička taktika za održavanje pritiska na blok - navodi list.

Vašington post, pozivajući se na dva diplomate, izveštava da su evropski kreatori politike očekivali „izvesno odstupanje od budžetskih projekcija“, ali nisu predvideli tako ogroman deficit tako brzo.

Kako publikacija napominje, u Evropi se postavljaju ozbiljna pitanja u vezi sa tim kako je tačno izračunata cifra od 27 milijardi dolara.

EU je prethodno pristala na zajam od 90 milijardi evra Ukrajini za period 2026-2027, od čega je približno 60 milijardi namenjeno vojnim potrebama.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje problema, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju "igranje vatrom".

Kremlj je izjavio da je naoružavanje Ukrajine od strane Zapada kontraproduktivno za pregovore i da će imati negativan efekat.

(Ria Novosti)