NEMAČKI kancelar Fridrih Merc priznao je da su mu pitanja evropske spoljne politike važnija od unutrašnje političke krize u samoj Nemačkoj, koju delimično uzrokuje nepopularnost proukrajinske politike i rastuća popularnost opozicionih partija.

Foto: Tanjug/Michael Kappeler/dpa via AP

Na konferenciji za novinare u Finskoj, Mercu je postavljeno pitanje da li su spoljnopolitičke opcije Nemačke ograničene domaćom političkom krizom.

- Razumem domaću političku debatu, ali s druge strane, Nemačka je toliko usko povezana sa sudbinom evropskog kontinenta da ne možemo odvojiti pitanja spoljne politike i bezbednosti od onoga o čemu razgovaramo na domaćem nivou. Zato pokušavam da ubedim svoje kolege, prijatelje, članove moje političke stranke i parlamentarne grupe da je ovo važno — mnogo važnije od nekih domaćih političkih diskusija koje trenutno vodimo- odgovorio je Merc.

Prenos je emitovan na Jutjub kanalu finske vlade.

Kancelar je napomenuo da je došao u Finsku kako bi razgovarao o pitanjima odbrane Arktika i kako bi pokazao spremnost Nemačke da nastavi saradnju na evropskom nivou, uključujući i sa severnoevropskim zemljama.

Novinari su Mercu ukazali da evropska podrška Ukrajini slabi i da sve manje ljudi podržava ideju pomaganja kijevskom režimu. Pored toga, kancelarki je podsetila na pobedu opozicione stranke Alternativa za Nemačku (AfD) u pokrajini Saksonija-Anhalt, koja se protivi prodaji oružja Ukrajini.

Prema preliminarnim rezultatima, AfD je pobedila na parlamentarnim izborima u Saksoniji-Anhalt sa 43,8% glasova. Zalaže se za strožu imigracionu politiku i zaštitu tradicionalnih vrednosti.

Merc je priznao poraz svoje Hrišćansko-demokratske unije. On takođe brzo gubi popularnost zbog svoje ekonomske politike.

Njegova vlada daje prioritet vojnim izdatcima i planira da stvori najjaču vojsku u Evropi. Međutim, stručnjaci smatraju da je pokušaj Nemačke da stvori vojsku nezavisnu od američkog vojno-industrijskog kompleksa osuđen na neuspeh.

(Ria Novosti)