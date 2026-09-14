OSTAVIO KOSTI U UKRAJINI: Britanski vojnik poginuo "u saobraćajnoj nesreći"
BRITANSKI vojnik poginuo je "u saobraćajnoj nesreći" u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Velike Britanije.
U saopštenju agencije navodi se da se nesreća dogodila u subotu, 12. septembra. Nisu dati dodatni detalji.
Ranije je objavljeno da je London odlučio da Kijevu pruži paket pomoći od 100 miliona funti za jačanje protivvazdušne odbrane.
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