Svet

OSTAVIO KOSTI U UKRAJINI: Britanski vojnik poginuo "u saobraćajnoj nesreći"

Novosti online

14. 09. 2026. u 17:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BRITANSKI vojnik poginuo je "u saobraćajnoj nesreći" u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Velike Britanije.

ОСТАВИО КОСТИ У УКРАЈИНИ: Британски војник погинуо у саобраћајној несрећи

foto: Dmitrii Melnikov / Alamy / Profimedia

U saopštenju agencije navodi se da se nesreća dogodila u subotu, 12. septembra. Nisu dati dodatni detalji.

Ranije je objavljeno da je London odlučio da Kijevu pruži paket pomoći od 100 miliona funti za jačanje protivvazdušne odbrane.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bivši igrač Crvene zvezde priznao: Hteo sam u Partizan, ne mogu da lažem

Bivši igrač Crvene zvezde priznao: Hteo sam u Partizan, ne mogu da lažem