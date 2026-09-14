ZELENSKI SATERAN U ĆOŠAK Tramp: Kijev pristao da prekine sa napadima na ruske energetske objekte

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je Ukrajina pristala da ne izvodi napade na ruske energetske objekte.

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Tramp je na društvenoj mreži Istina napisao i da je Rusija takođe pristala na ovaj dogovor.

„Rast cene dizela u svetu uglavnom je uzrokovan ratom između Rusije i Ukrajine, a ne Iranom“, dodao je američki lider.

Tramp je ranije izjavio da Ukrajina svojim napadima na ruske naftne rafinerije izaziva nestašicu dizela u svetu.

(Sputnjik)