Svet

ZELENSKI SATERAN U ĆOŠAK Tramp: Kijev pristao da prekine sa napadima na ruske energetske objekte

В.Н.

14. 09. 2026. u 17:23

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je Ukrajina pristala da ne izvodi napade na ruske energetske objekte.

ЗЕЛЕНСКИ САТЕРАН У ЋОШАК Трамп: Кијев пристао да прекине са нападима на руске енергетске објекте

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Tramp je na društvenoj mreži Istina napisao i da je Rusija takođe pristala na ovaj dogovor.

„Rast cene dizela u svetu uglavnom je uzrokovan ratom između Rusije i Ukrajine, a ne Iranom“, dodao je američki lider.

Tramp je ranije izjavio da Ukrajina svojim napadima na ruske naftne rafinerije izaziva nestašicu dizela u svetu.

(Sputnjik)

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