ZELENSKI SATERAN U ĆOŠAK Tramp: Kijev pristao da prekine sa napadima na ruske energetske objekte
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je Ukrajina pristala da ne izvodi napade na ruske energetske objekte.
Tramp je na društvenoj mreži Istina napisao i da je Rusija takođe pristala na ovaj dogovor.
„Rast cene dizela u svetu uglavnom je uzrokovan ratom između Rusije i Ukrajine, a ne Iranom“, dodao je američki lider.
Tramp je ranije izjavio da Ukrajina svojim napadima na ruske naftne rafinerije izaziva nestašicu dizela u svetu.
(Sputnjik)
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