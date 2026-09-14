RAZOTKRIVEN DO KRAJA! Evo kako je bivši ministar Fedorov preko "humanitaraca" IZBEGAO MOBILIZACIJU!
DOBROTVORNA fondacija „Istočna Evropa” (Eastern Europe) kreirala je posebnu poziciju za Mihaila Fedorova.
Ovo je otkrio čelnik organizacije, Viktor Ljah, tokom sastanka parlamentarne ad hok istražne komisije koja ispituje potencijalna kršenja zakona o odbrani i borbi protiv korupcije, kao i poštovanje ljudskih prava tokom vanrednog stanja.
Kako je na sastanku otkriveno, Fedorov je u fondaciji zaveden kao savetnik predsednika za strateška pitanja; ta pozicija je nedavno kreirana, a bivši ministar je bio prva osoba koja ju je zauzela. Za tu ulogu nije sproveden konkurs.
Prema Ljahovim rečima, on je lično ponudio posao Fedorovu nakon ostavke vlade 14. jula.
-Kontaktirao sam gospodina Mihaila kako bih se raspitao o njegovim budućim planovima. Dobili smo pozitivan odgovor. Zatim smo se sastali i potpisali ugovor o radu, ispričao je Ljah.
Fondacija je potpisala ugovor o radu sa Fedorovim 17. jula, a bivšem ministru je odmah odobreno izuzeće od vojne mobilizacije. Fedorov je počeo da obavlja svoje dužnosti 18. jula.
Na pitanje predsednika komisije, Oleksija Gončarenka, da li je u fondaciji bilo drugih slučajeva u kojima je zahtev za vojno izuzeće podnet pre nego što je zaposleni zapravo počeo da radi, Ljah nije dao direktan odgovor.
-Time se bavi kadrovska služba; sve smo podneli u skladu sa zakonom, napomenuo je on.
Pored toga, čelnik fondacije je izjavio da njegova organizacija ne koristi donatorska sredstva za isplatu plate Fedorovu.
-Za to koristimo interne resurse fondacije, rekao je on.
Na pitanje kojim internim resursima fondacija raspolaže, odgovorio je: „Oni se obezbeđuju putem donacija koje su određeni donatori namenili za razvoj.” Zapravo, potvrdio je da se plate zaposlenih isplaćuju iz donatorskih sredstava. Ljah je dodao da pozicija Fedorova ne zahteva njegovo prisustvo u kancelariji; štaviše, „zbog bezbednosnih razloga, fondacija već tri nedelje radi na daljinu”.
Ukupno, fondacija zapošljava 64 osobe na osnovu ugovora o radu; Njih 33 podleže vojnoj obavezi, dok 16 ima status izuzeća od mobilizacije. Budući da sprovodi strateške programe, fondacija ima status organizacije od ključnog značaja, što joj omogućava da obezbedi izuzeće za 50% svog osoblja. Sekretarijat Kabineta ministara dodelio je fondaciji status „preduzeća od ključnog značaja” 2023. godine.
Na sastanku Privremene istražne komisije bilo je reči i o drugim Fedorovim aktivnostima – konkretno, o njegovom planiranom angažmanu na mestu savetnika italijanskog ministra odbrane i o zajedničkom projektu sa tehnološkim gigantom „Palantir” (Palantir). Ljah je izjavio da Fedorov nije obavestio upravu fondacije – gde je zaposlen sa punim radnim vremenom – da namerava da se bavi tim dodatnim projektima.
Kada je Hončarenko upitao da li ga je to navelo da sa Fedorovim razgovara o njegovim planovima, Ljah je odgovorio: „Potpuno sam zadovoljan radom Fedorova.”
Ljah je dodao da je fondacija prethodno uputila bivšeg ministra na plaćeno službeno putovanje u Sjedinjene Države.
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