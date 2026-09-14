FRANCUSKA DAJE PREDNOST UNAPREĐENJU AVIONA RAFALE F5: Zašto to nije dovoljno da ovaj lovac ostane konkurentan (VIDEO)

FRANCUSKI odbrambeni sektor ubrzao je razvoj verzije Rafale F5 nakon praktičnog sloma francusko-nemačkog programa za razvoj lovca nove generacije – „Sistema borbene avijacije budućnosti” (FCAS) – koji je trebalo da stvori pandam američkom avionu F-35.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Australian Military Aviation History

Ova odluka će učiniti Rafale F5 znatno važnijim za francuske vazduhoplovne snage nego što je prvobitno planirano, s obzirom na to da se sada očekuje da će ovaj avion pružati vrhunske borbene mogućnosti sve do duboko u četvrtu deceniju ovog veka. Sve se to dešava u trenutku kada je budućnost francuske borbene avijacije, nakon ere aviona četvrte generacije, sve neizvesnija.



Francuska agencija za nabavku naoružanja (DGA) već je dodelila početne ugovore za razvoj nekih od tehnoloških rešenja koja nose najveći rizik u okviru projekta Rafale F5. U projekat su uključene kompanije Dassault Aviation, Thales, MBDA i Safran, a radovi obuhvataju navigacioni sistem, radar, sistem za elektronsko ratovanje, komunikacije i pogonsku grupu. Predviđeno je da unapređeni lovci uđu u operativnu upotrebu 2033. godine. Verzija F5 doneće značajne izmene u sistemima zaduženim za otkrivanje pretnji, obradu informacija, elektronsko ratovanje i komunikaciju sa drugim platformama, omogućavajući avionu da deluje kao deo mnogo šire mreže borbenih sistema sa i bez ljudske posade.Jedna od najvažnijih izmena biće uvođenje radara Thales RBE2-XG, koji koristi tehnologiju galijum-nitrida, što omogućava generisanje znatno veće snage bez potrebe za povećanjem dimenzija samog radara. Radari zasnovani na tehnologiji galijum-nitrida već su integrisani na kineske lovce, a počela je i proizvodnja sa ciljem njihove ugradnje na američke lovce F-35 i F-15EX, dok francuska industrija u tom pogledu zaostaje godinama. Ipak, glavni nedostatak aviona „Rafal” i drugih evropskih lovaca ne ogleda se samo u tome što su njihovi radari uglavnom manje napredni od onih razvijenih u Kini i SAD, već i u činjenici da je reč o relativno lakim letelicama koje mogu da nose samo manje radare. Stoga se očekuje da će, uprkos predviđenom tehnološkom napretku, mogućnosti senzora za otkrivanje naprednih „stelt” lovaca ostati ograničene, naročito u poređenju sa teškim lovcima kao što su kineski J-16 i američki F-35.

militarywatchmagazine.com

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