PRVI ministar Škotske Džon Suini izjavio je da bi Endi Bernam mogao da postane poslednji britanski premijer u svetlu potencijalnog otcepljenja Škotske od Ujedinjenog Kraljevstva.

Foto: Jon Super (STR)

U ponedeljak su lideri keltskih zemalja Britanije - Škotske , Velsa i Severne Irske - potpisali memorandum o pravu na samoopredeljenje, koji uključuje mogućnost održavanja referenduma o nezavisnosti.

Prošle srede, Bernham je dozvolio održavanje drugog referenduma o nezavisnosti Škotske ako postoji javni konsenzus.

- Ako je njegovo razmišljanje dosledno, onda je ono što je rekao u Donjem domu u sredu za mene apsolutno ključna tačka i zato mislim da će on biti poslednji premijer Ujedinjenog Kraljevstva - rekao je Svini tokom konferencije za novinare koju je prenosila britanska televizija.

Izjavio je da ankete javnog mnjenja pokazuju da su Škoti spremni da podrže odvajanje od Velike Britanije.

Prema rečima prvog ministra, referendum bi trebalo da se održi tokom tekućeg mandata škotskog parlamenta, koji traje do 2031. godine.

U maju je škotski parlament podržao poziv lokalnih vlasti za referendum o nezavisnosti. Time su poslanici odobrili zahtev u skladu sa Članom 30 Zakona o škotskoj demokratiji iz 1998. godine, koji Edinburgu daje pravo da zahteva zakonodavna ovlašćenja koja su obično rezervisana za centralnu vladu u Londonu. Upravo je taj zahtev doveo do referenduma o nezavisnosti Škotske 2014. godine. Od tada, britanska vlada je više puta odbijala zahteve za novi referendum.

(Ria Novosti)