Svet

POGLED NA VELIKE MANEVRE ODKB-a: 115 dronova i 300 jedinica tehnike u akciji

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 09. 2026. u 15:37

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U VEŽBAMA učestvuju vojni kontingenti Kazahstana, Kirgizije, Rusije i Tadžikistana, kao i operativne grupe Zajedničkog štaba i Sekretarijata ODKB-a.

ПОГЛЕД НА ВЕЛИКЕ МАНЕВРЕ ОДКБ-а: 115 дронова и 300 јединица технике у акцији

Foto: Telegram/MoD RU

Okosnicu ruskog kontingenta čine pripadnici Centralnog vojnog okruga iz sastava 201. gardijske vojne baze. U vežbama učestvuje ukupno oko 1.500 ljudi i više od 300 jedinica vojne i specijalne tehnike, uključujući 115 bespilotnih letelica različite namene.

Tokom vežbe uvežbavaju se priprema i izvođenje borbenih dejstava radi uništavanja nezakonitih oružanih formacija koje su upale na teritoriju države članice ODKB-a.

Svečanoj ceremoniji otvaranja vežbe prisustvovali su zamenik generalnog sekretara ODKB-a Mirlan Turgunbekov, zamenik načelnika Generalštaba Oružanih snaga Republike Kazahstan general-major Askar Žolamanov, zamenik načelnika Zajedničkog štaba ODKB-a general-potpukovnik Ruslan Špekbajev, kao i pozvani zvaničnici.

sputnikportal.rs

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