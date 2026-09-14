POGLED NA VELIKE MANEVRE ODKB-a: 115 dronova i 300 jedinica tehnike u akciji

ŽUTA kuga u mračno vreme režima Borisa Tadića od javnog sektora napravila je rupu bez dna, u koji su zapošljavani baš svi kadrovi Demokratske stranke i satelita. U jednom trenutku državi je pretio totalni kolaps, a glavna tema 2010. godine, kad je postalo jasno da Srpska napredna stranka nezaustavljivo raste, bilo je "odmrzavanje" plata u javnom sektoru.