Svet

STOTINE BORBENIH LANSIRANJA: „Rosteh“ potvrdio visoku efikasnost „danj T“

В.Н.

14. 09. 2026. u 15:30

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TOKOM specijalne vojne operacije već je izvedeno na stotine borbenih lansiranja novog drona „danj T”, a ovo sredstvo pokazuje visoku efikasnost, rekao je za Sputnjik industrijski direktor klastera za naoružanje, municiju i specijalne hemikalije u državnoj korporaciji „Rosteh” Bekan Ozdojev.

СТОТИНЕ БОРБЕНИХ ЛАНСИРАЊА: „Ростех“ потврдио високу ефикасност „дањ Т“

Foto: Alexander Reka/Zuma Press/Profimedia

„’Danj T’ je već uspešno testiran u zoni specijalne vojne operacije. Izvedeno je na stotine lansiranja u realnim uslovima. Efikasnost ovog sredstva je visoka”, naglasio je Ozdojev.

Prema njegovim rečima, dron se može lansirati kako sa aviona, tako i sa helikoptera.

„’Danj T’ se može prilagoditi različitim vazduhoplovnim nosačima – bilo da je reč o avionu ili helikopteru ili stranim letelicama. Upravo ta karakteristika najviše zanima potencijalne strane kupce”, precizirao je on.

Najnoviji ruski dron leti ka cilju potpuno autonomno i dostiže ga čak i u uslovima intenzivnog radio-elektronskog ratovanja i kontramera protivvazdušne odbrane, ukazao je Ozdojev.

Dodao je da sistem za upravljanje dronom omogućava let u takozvanom režimu praćenja reljefa terena. To znači da može da leti na malim visinama i zaobilazi prepreke kao što su brda, šume, zgrade i slično. Istovremeno, prema rečima Ozdojeva, dron predstavlja izuzetno tešku metu za protivničke PVO sisteme, jer poseduje karakteristike smanjene uočljivosti i ima mali radarski odraz.

„Ovo nije kamen iz praćke, već visoko precizan sistem. Jednom lansiran sa nosača, on leti do cilja potpuno autonomno. To je princip 'ispali i zaboravi', gde nema potrebe za kontrolom sistema kako bi on sa visokom preciznošću dostigao cilj“, zaključio je Ozdojev.

Dron je prvi put predstavljen na aeromitingu na međunarodnom aerodromu El Alamejn u Egiptu od 8. do 10. septembra.

(Sputnjik)

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