"ZNATE ŠTA KAŽU?" Tramp: Kina nas špijunira, a i mi špijuniramo njih

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da Kina špijunira Sjedinjene Američke Države, baš kao što Vašington špijunira Peking, nakon izveštaja lista Volstrit džurnal da su kineski subjekti obezbedili Iranu satelitske snimke uoči raketnog napada u kojem su poginula tri američka vojnika.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

- Oni u suštini rade ono što i mi radimo - rekao je Tramp o Kini, upitan da komentariše izveštaj lista o tome da su kineski subjekti navodno dostavili Iranu satelitske snimke visoke rezolucije vazduhoplovne baze Muvafak Salti u Jordanu pre raketnog napada Teherana 17. jula, prenosi Foks njuz.

Na pitanje da li planira da pokrene to pitanje sa kineskim predsednikom Si Đinpingom kada on bude posetio SAD, Tramp je rekao da se Si “ponašao prilično dobro”, kao i da se američka strana ponaša prilično dobro.

- Znate šta kažu? Da nas Kina špijunira, na šta ja kažem da ste u pravu, a i mi špijuniramo njih - rekao je Tramp.

Prema pisanju lista, američki zvaničnici su povezali te snimke sa iranskim napadom na jordansku bazu 17. jula, u kojem su poginula tri američka vojnika.

Zvaničnici su to opisali kao do sada najjasniji dokaz da je podrška kineskih subjekata Iranu tokom rata imala smrtonosne posledice po američke snage, preneo je WSJ.

Američki zvaničnici nisu imenovali uključene kineske aktere, niti su optužili Peking za direktnu umešanost u napad.

Predviđeno je da Si poseti Vašington 24. septembra radi samita sa Trampom, podsetio je Foks njuz.

(Tanjug)