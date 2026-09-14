Svet

TEKTONSKI POTRES U EVROPI: Finska ulazi u Makronov nuklearni pakt protiv Rusije

Ana Đokić

14. 09. 2026. u 13:59

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FINSKE vlasti danas su saopštile da će se pridružiti francuskoj inicijativi za nuklearno odvraćanje, čiji je cilj jačanje evropske odbrane od Rusije koja "zauzima sve neprijateljskiji stav".

ТЕКТОНСКИ ПОТРЕС У ЕВРОПИ: Финска улази у Макронов нуклеарни пакт против Русије

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Ovaj potez otvara mogućnost za privremeno razmeštanje francuskih strateških vazduhoplovnih snaga u ovoj nordijskoj zemlji, navodi se u saopštenju finskog Ministarstva odbrane, prenosi Blumberg.

Ostali mogući oblici saradnje uključuju dijalog o francuskoj nuklearnoj doktrini i zajedničke vežbe u kojima bi Finska učestvovala kao posmatrač ili doprinosila svojim konvencionalnim kapacitetima, dodaje se u saopštenju ministarstva.

Odluka je doneta samo nekoliko meseci nakon što je, u okviru značajne promene politike, ukinuta zabrana nuklearnog oružja, pri čemu vlada insistira na tome da Finska nema planove za razmeštanje nuklearnog naoružanja na svojoj teritoriji.

- Ovo je prirodan korak, s obzirom na to da su se naši bliski saveznici, Norveška, Švedska i Danska, već pridružili ovoj inicijativi - izjavio je ministar odbrane Anti Hekenen.

Francuski predsednik Emanuel Makron je ranije ove godine otvorio mogućnost uključivanja evropskih partnera u francuski sistem nuklearnog odvraćanja, podsetila je agencija.

Inicijativi se u početku pridružilo osam zemalja, dok se Norveška priključila u kasnijoj fazi.

Evropske vlade preispituju svoje politike odvraćanja usled neizvesnosti u pogledu namera Rusije, kao i pitanja o dugoročnoj pouzdanosti bezbednosnih garancija Sjedinjenih Američkih Država.

(Tanjug)

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