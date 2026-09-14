TEKTONSKI POTRES U EVROPI: Finska ulazi u Makronov nuklearni pakt protiv Rusije
FINSKE vlasti danas su saopštile da će se pridružiti francuskoj inicijativi za nuklearno odvraćanje, čiji je cilj jačanje evropske odbrane od Rusije koja "zauzima sve neprijateljskiji stav".
Ovaj potez otvara mogućnost za privremeno razmeštanje francuskih strateških vazduhoplovnih snaga u ovoj nordijskoj zemlji, navodi se u saopštenju finskog Ministarstva odbrane, prenosi Blumberg.
Ostali mogući oblici saradnje uključuju dijalog o francuskoj nuklearnoj doktrini i zajedničke vežbe u kojima bi Finska učestvovala kao posmatrač ili doprinosila svojim konvencionalnim kapacitetima, dodaje se u saopštenju ministarstva.
Odluka je doneta samo nekoliko meseci nakon što je, u okviru značajne promene politike, ukinuta zabrana nuklearnog oružja, pri čemu vlada insistira na tome da Finska nema planove za razmeštanje nuklearnog naoružanja na svojoj teritoriji.
- Ovo je prirodan korak, s obzirom na to da su se naši bliski saveznici, Norveška, Švedska i Danska, već pridružili ovoj inicijativi - izjavio je ministar odbrane Anti Hekenen.
Francuski predsednik Emanuel Makron je ranije ove godine otvorio mogućnost uključivanja evropskih partnera u francuski sistem nuklearnog odvraćanja, podsetila je agencija.
Inicijativi se u početku pridružilo osam zemalja, dok se Norveška priključila u kasnijoj fazi.
Evropske vlade preispituju svoje politike odvraćanja usled neizvesnosti u pogledu namera Rusije, kao i pitanja o dugoročnoj pouzdanosti bezbednosnih garancija Sjedinjenih Američkih Država.
(Tanjug)
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