ZELENSKI TRAŽI HITNU SMENU KRAVČENKA: Postoji samo jedan put za ovog državnog tužioca
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je danas ukrajinske poslanike da hitno podrže smenu državnog tužioca Ruslana Kravčenka.
Državni tužilac Ruslan Kravčenko podneo je ostavku prošle nedelje nakon što je istraga o korupciji stigla do njegove kancelarije, prenosi Rojters.
Protiv njega nije podignuta optužnica niti je označen kao osumnjičeni u bilo kojoj istrazi, ali su antikorupcijski organi optužili njegovog podređenog da je pomagao u vođenju kriminalne grupe za prevare.
Odnosi između ukrajinskih antikorupcijskih tela i drugih organa za sprovođenje zakona bili su pod stalnim pritiskom tokom protekle godine, a Kravčenko je izjavio da je potpisao "obaveštenje o sumnji" protiv šefa Nacionalnog antikorupcijskog biroa (NABU), jednog od tela koja istražuju njegovu kancelariju.
On je tvrdio da je šef Biroa Semjon Krivonos falsifikovao službene dokumente kako bi stekao "nezakonitu korist u izuzetno velikom obimu" i optužio ga za fiktivno usvajanje deteta radi "izbegavanja zakonske odgovornosti pred sudom".
Prema ukrajinskom zakonu, Zelenski treba da podnese zvaničan zahtev parlamentu da prihvati Kravčenkovu ostavku.
- Postoji samo jedan put za ovog državnog tužioca - smena sa funkcije. To sam mu i rekao - napisao je Zelenski na Telegramu.
(Tanjug)
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