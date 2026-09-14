Svet

ZELENSKI TRAŽI HITNU SMENU KRAVČENKA: Postoji samo jedan put za ovog državnog tužioca

Ana Đokić

14. 09. 2026. u 11:15

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PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je danas ukrajinske poslanike da hitno podrže smenu državnog tužioca Ruslana Kravčenka.

ЗЕЛЕНСКИ ТРАЖИ ХИТНУ СМЕНУ КРАВЧЕНКА: Постоји само један пут за овог државног тужиоца

Foto: Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka

Državni tužilac Ruslan Kravčenko podneo je ostavku prošle nedelje nakon što je istraga o korupciji stigla do njegove kancelarije, prenosi Rojters.

Protiv njega nije podignuta optužnica niti je označen kao osumnjičeni u bilo kojoj istrazi, ali su antikorupcijski organi optužili njegovog podređenog da je pomagao u vođenju kriminalne grupe za prevare.

Odnosi između ukrajinskih antikorupcijskih tela i drugih organa za sprovođenje zakona bili su pod stalnim pritiskom tokom protekle godine, a Kravčenko je izjavio da je potpisao "obaveštenje o sumnji" protiv šefa Nacionalnog antikorupcijskog biroa (NABU), jednog od tela koja istražuju njegovu kancelariju.

On je tvrdio da je šef Biroa Semjon Krivonos falsifikovao službene dokumente kako bi stekao "nezakonitu korist u izuzetno velikom obimu" i optužio ga za fiktivno usvajanje deteta radi "izbegavanja zakonske odgovornosti pred sudom".

Prema ukrajinskom zakonu, Zelenski treba da podnese zvaničan zahtev parlamentu da prihvati Kravčenkovu ostavku.

- Postoji samo jedan put za ovog državnog tužioca - smena sa funkcije. To sam mu i rekao - napisao je Zelenski na Telegramu.

(Tanjug)

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