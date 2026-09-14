KUBA ŽELI U BRIKS: Stigla podrška iz Rusije

RUSIJA podržava nastojanje Kube da postane punopravna članica BRIKS-a, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

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- Naravno, Ruska Federacija podržava nastojanje Kube da se pridruži radu u okviru BRIKS-a - rekao je Peskov novinarima.

On je istovremeno naveo da na samitu u Delhiju nije bilo razgovora o konkretnim kandidaturama zemalja za dalje proširenje BRIKS-a.

Ranije je kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodriges Parilja saopštio da Kuba nastoji da postane punopravna članica BRIKS-a.

- Spremni smo da damo svoj doprinos, oslanjajući se na naše skromno iskustvo, jačanju ovog sve značajnijeg udruženja BRIKS, kojem želimo da se pridružimo kao punopravna članica - rekao je šef kubanske diplomatije.

On je istakao da BRIKS ima važnu ulogu u sprečavanju širenja jednostranih prinudnih mera.

BRIKS je udruženje koje su 2006. godine osnovale Rusija, Kina, Indija i Brazil, a Južnoafrička Republika pridružila mu se 2011. godine. Egipat, Etiopija, Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati postali su članice 2024. godine, dok se Indonezija pridružila 2025.

Među zemljama partnerima BRIKS-a su Belorusija, Bolivija, Vijetnam, Kazahstan, Kuba, Malezija, Nigerija, Tajland, Uganda i Uzbekistan.

(Sputnjik)