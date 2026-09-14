Svet

KUBA ŽELI U BRIKS: Stigla podrška iz Rusije

В. Н.

14. 09. 2026. u 13:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSIJA podržava nastojanje Kube da postane punopravna članica BRIKS-a, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

КУБА ЖЕЛИ У БРИКС: Стигла подршка из Русије

Foto: Tanjug/AP Photo/Manish Swarup

- Naravno, Ruska Federacija podržava nastojanje Kube da se pridruži radu u okviru BRIKS-a - rekao je Peskov novinarima.

On je istovremeno naveo da na samitu u Delhiju nije bilo razgovora o konkretnim kandidaturama zemalja za dalje proširenje BRIKS-a.

Ranije je kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodriges Parilja saopštio da Kuba nastoji da postane punopravna članica BRIKS-a.

- Spremni smo da damo svoj doprinos, oslanjajući se na naše skromno iskustvo, jačanju ovog sve značajnijeg udruženja BRIKS, kojem želimo da se pridružimo kao punopravna članica - rekao je šef kubanske diplomatije.

On je istakao da BRIKS ima važnu ulogu u sprečavanju širenja jednostranih prinudnih mera.

BRIKS je udruženje koje su 2006. godine osnovale Rusija, Kina, Indija i Brazil, a Južnoafrička Republika pridružila mu se 2011. godine. Egipat, Etiopija, Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati postali su članice 2024. godine, dok se Indonezija pridružila 2025.

Među zemljama partnerima BRIKS-a su Belorusija, Bolivija, Vijetnam, Kazahstan, Kuba, Malezija, Nigerija, Tajland, Uganda i Uzbekistan.

(Sputnjik)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠALJE LOŠU PORUKU MLAĐIM GENERACIJAMA: Crnogorci traže otkazivanje nastupa Cece Ražnatović - tvrde da im kvari evropski ugled

ŠALjE LOŠU PORUKU MLAĐIM GENERACIJAMA: Crnogorci traže otkazivanje nastupa Cece Ražnatović - tvrde da im kvari evropski ugled