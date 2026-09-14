Svet

PAKAO U CRVENOM MORU: Huti zauzeli strateška ostrva - Spektakularni udar na Saudijce trese globalno tržište nafte

Ana Đokić

14. 09. 2026. u 13:41

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JEMENSKI pobunjenici Huti zauzeli su strateška ostrva Veliki i Mali Haniš u južnom delu Crvenog mora.

ПАКАО У ЦРВЕНОМ МОРУ: Хути заузели стратешка острва - Спектакуларни удар на Саудијце тресе глобално тржиште нафте

Foto: Handout/AFP/Profimedia

Zvaničnici Huta saopštili su danas da su preuzeli kontrolu nad ostrvima u trenutku kada su vladine snage, uz podršku Saudijske Arabije, pokušavale da povrate teritoriju izgubljenu tokom brzog napredovanja pobunjenika oko moreuza Bab el Mandeb, ključne alternativne pomorske rute u odnosu na moreuz Hormuz, preneo je AP.

Najnovije zauzimanje teritorije usledilo je nakon što su Huti prošle nedelje preuzeli luku Moka u Crvenom moru i jedno strateško ostrvo.

Kako je preneo AP, novo napredovanje Huta dodatno vrši pritisak na saudijske isporuke, a time i na globalno snabdevanje naftom i njene cene.

U međuvremenu, Iran tvrdi da je Saudijska Arabija stajala iza odluke Omana da odloži sastanak na kojem je trebalo da se okupe predstavnici Irana i drugih zemalja regiona radi razgovora o Ormuskom moreuzu.

(Tanjug)

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