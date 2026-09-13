Veliki uspeh za DŽudo klub Crvena zvezda: Mihajlo Simin vicešampion Gran slema u Budimpešti

Fantastičan dan za džudiste Crvene Zvezde Mihajla Simina i Vasilija Grujičića u nacionalnom kimonu na Gran slemu u Budimpešti gde su osvojeni vredni bodovi za odlazak na Olimpijske igre.

FOTO: Džudo klub Crvena zvezda

Mihajlo Simin je osvojio vicešampionsko zvanje i srebrnu medalju u kategoriji do 81 kilograma dok je Vasilije Grujičić (do 81 kg) bio na korak do bronze i učešće na prestižnom takmičenju završio na petom mestu.

Veliko finale Mihajla Simina sa Japancem Jošitom Hojom moglo se opisati kao prava rovoska borba u kojoj je srpski džudista imao bacanje koje arbitri na žalost nisu vrednovali.

-Iskreno posle Meditranskih igara gde sam bio dobar ali nisam bio na vrhunskom nivou srebro u Budimpešti mi je pravi vetar u leđa i poslednje takmičenje pred Svetsko prvenstvo. Nedostajalo mi je malo da rešim meč u svoju korist, radio sam malo otvorenije nego inače, probali smo neke nove stvari. Sve u svemu zadovoljnan sam rezultatom pred planetarnu smotru -rekao je Mihajlo Simin, džudista Crvene zvezde i reprezentativac Srbije posle finala u Budimpešti.

Mihajlo Simin je na putu do velikog finala savladao u prvom kolu Jahju Nurkovića (Crna Gora) a zatim u drugom i Ukrajinca Vladyslava Kolobova. Tadžekistanca Abubakra Bokijeva, Zvezdin trofejni džudista pobedio je u četvrtfinalu, dok je u duelu koji je odlučivao o ulasku u borbu za zlato, Simin bio bolji od odličnog Uzbekistanca Murađom Juldoševa.

Na korak do odličja bio je i Zvezdin džudista i reprezentativac Srbije, Vasilije Grujičić koji je postignutim rezultatima do sada jasno pokazao da je spada u sam vrh džudo scene u konkurenciji do 81 kilograma. Vasilije Grujičić je u prvom kolu savladao je Mađara Demete Bendeguza, zatim i odličnog Kanađanina Fransoa Drapoa. Azerbejdžanca Vusala Gandalazadea pobedio je u četvrfinalu čime je Grujičić izborio ulaz u polufinale. Ipak Moldavac Petru Pelivan našao je rešenje za Grujičića pa je srpski džudista ušao u borbu za bronzu za Uzbekistancem Murađom Juldoševom.

-Iako ostaje žal za zlatom Mihajlo Simin je bio odličan kao i Vasilije Grujičić i to su dva Zvezdina borca koja su se na Gran slemu u Budimpešti borila za medalju što je veliki uspeh. Pokazali su da su na visini zadatka i da s pravom od njih očekujemo rezultate vredne svake pažnje na predstojećem Svetskom prvenstvu -rekao je Bojan Došen trener Mihajla Simina i Vasilija Grujičića.

Zvezdini džudisti u nacionalnom kimonu učestvovaće i trećeg dana Gran slema u Budimpešti.

-U nedelju se takmiče Nemanja Majdov i Vidak Grujičić i s pravom očekujemo vredne rezultate. Želeo bih da čestitam Zvezdinim takmičarima koji su se danas borili čak na tri fronta. Pre svega Siminu i Grujičiću koji su osvojili vredne olimpijske bodove ali i mladim snagama našeg Kluba, Iliji Šajfaru i Simeonu Nikoliću koji su na Evropskom kupu mladih nada u Splitu, osvojili srebro i bronzu, dok je crveno beli podmladak nastavio sa odličnim rezultatima na domaćoj sceni, Trofeju Tamiša i takmičenje završio vicešampioskim zvanjem u generalnom plasmanu -rekao je Nikola Nikolić sportski direktor DžK Crvena zvezda.

Gran slem u Budimpešti okupio je elitu džudo sporta sa šest kontinenata iz 67 država i ukupno 504 takmičara.

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