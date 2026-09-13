Sa Nišlijama nema šale! KK Niš ubedljiv protiv Sloge u pripremi za debitantsku sezonu u KLS

Košarkaši Niša ostvarili su i drugu pobedu u predsezoni. Tim trenera Milana Josića je na gostovanju u Kraljevu savladao domaću Slogu 88:69 i već sada pokazao zavidan nivo spremnosti. Nišlije su prikazale odličnu igru, naročito u odbrani, sve vreme su imale kontrolu nad utakmicom i sa puno ohrabrenja dočekuju naredne provere protiv Primorja iz Herceg Novog i Zlatibora.

FOTO: KK Niš

Nišlije su od starta bile u stavu. Sjajnom odbranom i kontrom stizale su do lakih poena, povele 15:7 i posle 5 minuta trener Sloge Blagoje Ivić zatražio je tajmaut. Gosti, međutim, nisu imali nameru da posustanu, nastavili su da igraju i čvrsto i odgovorno, prednost je rasla iz minuta u minut. Todorović je naročito bio raspoložen, najpre je bez pardona realizovao dve kontre, a potom odapeo dve trojke, vezao 10 poena i Niš je otišao na dvocifrenu razliku – 7:18. Tim trenera Josića nije spuštao gard u odbrani, Ilić je svoj ulazak obeležio sa dve trojke, Lugić silno zakucao, uz dodatni penal i na minut do prvog mini odmora bilo je velikih 16 poena razlike – 12:28. Sloga je u finišu, pre dvominutnog odmora, smanjila na 16:28.

Kraljevčani su u nastavak meča ušli sa puno više agresivnosti. Nigerijac Nsude i Amerikanac Buš vratili su razliku na jednocifren broj, razigrao se i Vasić. Na 5:52 u drugoj četvrtini Josić je zatražio svoj prvi tajmaut pri rezultatu 29:35, Nišlije su izašle iz bonusa, Sloga je prišla na samo 34:35.

Ali onda sjajno rešen presing rivala poenom je ukrasio Stevanović, usledila je trojka „Furija“ Đorđevića, odbrana je ponovo očvrsnula, Aleksa Stevanović rampom zaustavlja Kartalovića…

Đorđević još jednom trojkom rešava kontru, a potom spaja Todorovića sa zicerom, posle čega centar Nišlija ponovo donosi dvocifrenu prednost – 34:45. U finišu, Stefanović rešava „jedan na jedan“ sa Nsudeom, ali centar Sloge uzvraća horogom i na poluvremenu je bilo 43:51.

U nastavku, Niš je ponovo podigao nivo igre u odbrani i to se momentalno odrazilo i na rezultat. Teško su košarkaši Sloge pronalazili put do koša, gosti su pre svega zahvaljujući dobrom defanzivnom izdanju ponovo otišli na dvocifrenu razliku. Stefanović je pronalazio sjajna rešenja, Stevanović poentirao iz lepih akcija, Drašković i Ilić su odapeli trojke i na kraju trećeg kvartala bilo je 55:70.

Imponovala je odbrana Petrovića na Bejliju početkom poslednje četvrtine, Đonlić je uzeo konce igre i nakon tri minuta u završnom kvartalu Niš je otišao na 23 poena razlike – 55:78. Mleo je Niš bez pardona, čestim izmenama Josić je održavao ritam, Stevanović, Ilić i Surlić su dalekometnom paljbom doneli ogromnih i najviših 55:87. U finišu, Niš je malo oborio ritam, Sloga se potrudila da smanji razliku za konačnih – 69:88.