ANKETA: Makron i dalje ima podršku, uprkos padu popularnosti

NIVO popularnosti predsednika Francuske, Emanuela Makrona, opao je na najniže vrednosti otkako je on došao na vlast, pri čemu ga podržava samo 16 odsto ispitanika, dok premijer, Sebastijan Lekorni, uživa podršku svega 20 odsto Francuza, pokazuju rezultati najnovije ankete.

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Prema istraživanju Ipsos BVA-Sezija za "Tribin dimanš", podrška Makronu i Lekorniju opala je na istorijski minimum, usled zabrinutosti francuskih građana zbog kupovne moći i socijalne zaštite pre svega, ali i prirodne sredine, imigracije, kao i nivoa zaduženosti i deficita.

Kako pokazuje anketa, sprovedena onlan 9. i 10. septembra, šef francuske države sada uživa za pet odsto manju podršku nego u julu, prenosi BFM.

Kako navodi francuska televizija, nije mnogo iznenađujuće to što Makronova popularnost globalno opada među simpetizerima opozicije, ali je aketa pokazala drastičan pad pozitivnog mišljenja i među pristalicama stranaka Preporod, MoDem i Horizonti, u čijim redovima ga trenutno podržava 53 odsto ispitanika, što je za 19 odsto manje nego u prethodnom istraživanju.

Ni premijer se ne kotira mnogo bolje, pošto je i njegova popularnost opala za sedam odsto, nekoliko dana nakon što je obeležio godišnjicu na funkciji.

I Lekorni beleži veliki pad podrške među simpatizerima Preporoda, MoDema i Horizonata, gde ga podržava 64 odsto njih - za 14 odsto manje nego ranije.

Anketa je sprovedena na uzroku od 1.000 punoletnih ispitanika koji predstavljaju francusko stanovništvo, po metodi kvota.

(Tanjug)

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