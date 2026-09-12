Svet

"ZA NAS JE KLJUČNO VIĐENJE NAŠEG PREDSEDNIKA": Peskov o slanju evropskih trupa u Ukrajinu

V.N.

12. 09. 2026. u 13:28

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RUSIJA je celom svetu na izuzetno konkretan i jasan način prenela svoj stav o slanju evropskih trupa u Ukrajinu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ЗА НАС ЈЕ КЉУЧНО ВИЂЕЊЕ НАШЕГ ПРЕДСЕДНИКА: Песков о слању европских трупа у Украјину

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia

„To nije crvena linija. To je stav Rusije — stav koji je prenet celom svetu, a pre svega Evropljanima, na izuzetno konkretan i jasan način“, istakao je Peskov.

On je primetio da mnoge zemlje BRIKS-a dele pogled na svet sličan ruskom i shvataju greške koje evropskih lidera.

„Moguće je da postoje određene nijanse u pristupima. Za nas je ključno viđenje našeg predsednika“, zaključio je Peskov.

„Što se tiče grešaka koje primoravaju evropske zemlje da traže alternative, situacija je ovde očigledna; ona se, zapravo, može izraziti brojkama — ekonomskim pokazateljima, cenama goriva i tako dalje“, objasnio je predstavnik Kremlja.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u petak da bi slanje evropskih trupa u Ukrajinu značilo rat sa Rusijom.

(Sputnjik)

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