"ZA NAS JE KLJUČNO VIĐENJE NAŠEG PREDSEDNIKA": Peskov o slanju evropskih trupa u Ukrajinu
RUSIJA je celom svetu na izuzetno konkretan i jasan način prenela svoj stav o slanju evropskih trupa u Ukrajinu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
„To nije crvena linija. To je stav Rusije — stav koji je prenet celom svetu, a pre svega Evropljanima, na izuzetno konkretan i jasan način“, istakao je Peskov.
On je primetio da mnoge zemlje BRIKS-a dele pogled na svet sličan ruskom i shvataju greške koje evropskih lidera.
„Moguće je da postoje određene nijanse u pristupima. Za nas je ključno viđenje našeg predsednika“, zaključio je Peskov.
„Što se tiče grešaka koje primoravaju evropske zemlje da traže alternative, situacija je ovde očigledna; ona se, zapravo, može izraziti brojkama — ekonomskim pokazateljima, cenama goriva i tako dalje“, objasnio je predstavnik Kremlja.
Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u petak da bi slanje evropskih trupa u Ukrajinu značilo rat sa Rusijom.
Preporučujemo
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Rusija diže tenzije na Baltiku: Biće meta ako rasporedi nuklearno oružje
2026-09-11 11:06:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)