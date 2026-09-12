HAPŠENJE ZBOG TUČE: Tri lica iz Sarajeva lišena slobode
POLICIJSKI službenici Policijske uprave Vogošća uhapsili sz tri osobe iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo Učestvovanje u tuči.
O navedenom je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.
Okrivljeni su predati u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.
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