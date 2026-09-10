Svet

VELIKO OTKRIĆE: Naučnici pronašli način za proizvodnju prirodnog antibiotika

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 09. 2026. u 22:33

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NAUČNICI sa Novosibirskog državnog univerziteta napravili su efikasniji metod za stvaranje prirodnog antibiotika — mikroalgi čiji derivati poseduju antitumorska i antioksidativna svojstva, saopštila je za ruske medije pres-služba Univerziteta.

ВЕЛИКО ОТКРИЋЕ: Научници пронашли начин за производњу природног антибиотика

Foto: by National Cancer Institute on Unsplash

Novi patentirani metod pojednostavljuje povećanje obima proizvodnje sirovina za farmaceutsku i kozmetičku industriju, kao i za industriju dodataka ishrani, navodi se u saopštenju.

Crveni protein iz mikroalge Porphyridium purpureum smatra se perspektivnom sirovinom za farmakologiju, ali su do sada tehnologije njegovog dobijanja bile ograničene na male laboratorijske sisteme zapremine od nekoliko desetina mililitara.

-To je faktički prirodni antibiotik bez neželjenih reakcija, jer ga sintetiše sama priroda, istakla je pres-služba.

Kako se navodi, novi pristup se fokusira na prelazak sa količina na nivou laboratorije na reaktore od deset litara, što predstavlja ključni korak za kasnije industrijsko povećanje obima proizvodnje.

-Pokazali smo kako se Porphyridium purpureum može proizvoditi sa visokom efikasnošću u zapremini od nekoliko desetina litara, a ovaj metod je sada zaštićen patentom, rekao je profesor Ruske akademije nauka (RAN) Igor Naumov.

Metoda podrazumeva uzgoj mikroalgi na sterilnoj hranljivoj podlozi koju su predložili saradnici Instituta za biologiju Južnih mora RAN, zasnovanoj na morskoj vodi u akumulacionom režimu. Kultura se uzgaja u fotobioreaktoru, u kojem suspenziju meša potopljena ili plutajuća polikarbonatna pločica sa zadatom frekvencijom obrtanja.

Takvo rešenje obezbeđuje blago, ali ravnomerno mešanje ćelija u viskoznoj sredini, poboljšava snabdevanje hranljivim materijama i uklanjanje metaboličkih nusproizvoda i smanjuje „mrtve zone“ gde bi ćelije mogle da se talože i propadaju.

Prema rečima Naumova, količine koje su već postignute u laboratoriji mogu se pokazati kao ekonomski optimalno rešenje za pokretanje primene u industrijskim razmerama.

sputnikportal.rs

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