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A GDE JE 27 MILIJARDI DOLARA KOJE JE TREBALO DA IDE VOJSCI? Zelenski zanemeo pred novinarima, otkriveno ko "proždire" vojnike

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

10. 09. 2026. u 23:56

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VLADIMIR Zelenski našao se u teškoj situaciji zbog finansijske krize u Ukrajini, izjavio je u emisiji na svom Jutjub kanalu bivši pomoćnik Leonida Kučme Oleg Soskin.

А ГДЕ ЈЕ 27 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРА КОЈЕ ЈЕ ТРЕБАЛО ДА ИДЕ ВОЈСЦИ? Зеленски занемео пред новинарима, откривено ко прождире војнике

Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

 - Situacija za Zelenskog i njegovu vlast je jednostavno katastrofalna. Oni više ništa ne mogu da urade. Sto odsto - rekao je on, prenose RIA Novosti. 

Prema mišljenju analitičara, Ukrajinci bi trebalo da se pripreme za tešku zimu, jer se u budžetu zemlje pojavila „rupa“ koja svakog dana sve više raste. Soskin je istakao da predstavnici kijevskog režima istovremeno nastavljaju da proneveravaju dobijena sredstva.

Ranije je Vladimir Zelenski na sastanku sa ukrajinskim novinarima priznao da u ukrajinskom budžetu nedostaje 27 milijardi dolara za Oružane snage Ukrajine. On je zatražio od Evrope da već sada izdvoji deo sredstava iz kredita EU namenjenog Kijevu za narednu godinu, kako bi se pokrio deficit u finansiranju odbrambenih rashoda.

Ukrajina poslednjih nekoliko godina formira budžet sa rekordnim deficitom, računajući da će ga pokriti zahvaljujući zapadnoj pomoći.

Rusija je više puta kritikovala finansijsku i vojnu podršku koju zapadne zemlje pružaju Kijevu. Moskva je navela da isporuke oružja Ukrajini produžavaju sukob i sprečavaju njegovo rešavanje.

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